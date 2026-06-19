טרגדיה בבני ברק: ישי גמליאל, צעיר בן 19, איבד אמש (חמישי) את הכרתו ונפטר שעות ספורות לאחר מכן במרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

האירוע התרחש בשעות לפנות הערב, בבית סבו של הצעיר בשכונת שיכון ו' בעיר. גמליאל התמוטט לפתע, וקרוביו הזעיקו את כוחות הרפואה.

חובשי ארגון "הצלה", אליהו פרטוש ומנחם זינגר, שהגיעו ראשונים לדירה, תיארו זירה מורכבת: "מצאנו אותו כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות".

ניידת טיפול נמרץ פינתה את הצעיר לחדר ההלם של בית החולים, תוך שהפרמדיקים נלחמים על חייו בדרך, אך בבית החולים נאלצו הרופאים להרים ידיים ולקבוע את מותו.

הנפטר הוא בנם של שמואל ויפה גמליאל, תושבי עמנואל, ונכדו של הרב איתן גמליאל, רב קהילת תימן באלעד. הוא למד בישיבת "דעת חכמה" בבני ברק. הלווייתו תתקיים היום (שישי).