על רקע המתיחות הביטחונית בין איראן לישראל, פתחה בימים האחרונים טהרן בקמפיין מתוזמר נגד הקשרים האסטרטגיים בין ירושלים לבאקו.

במוקד הקמפיין: אלברט אגרונוב, גיבור המלחמה היהודי של אזרבייג'ן. פרסומים, המופצים בשפה האזרית בטלגרם, בטיקטוק, ב-X (טוויטר לשעבר) ובפייסבוק, מנסים לערער על דמותו הלאומית של אגרונוב וטוענים כי סיפור גבורתו הוא "זיוף ושקר שקרס".

הקמפיין החריג ברשתות מתנהל במקביל לחידוש האיומים והטענות הרשמיות מצד טהרן, לפיהן אזרבייג'ן משמשת כבסיס קדמי לפעילות ישראלית נגד איראן.

אגרונוב, יהודי הררי שנולד בבאקו ב-1969, התנדב לשירות כמפקד טנק במהלך מלחמת נגורנו-קרבאך הראשונה ונהרג בקרב על העיר שושה ב-8 במאי 1992. לאחר מותו הוענק לו תואר "גיבור לאומי". הוא נקבר בבאקו תחת דגלי אזרבייג'ן וישראל, בית ספר נקרא על שמו, ובבירה הוקמה אנדרטה לזכרו. אגרונוב מעולם לא הסתיר את זהותו היהודית, והרשויות המקומיות מציגות אותו בספרי ההיסטוריה כסמל לאופייה הרב-אתני והסובלני של המדינה.

הקמפיין האיראני, המשתמש בהאשטגים ובשפה המזוהים עם קבוצות חתרניות הנתמכות על ידי טהרן, עורר תגובת נגד קשה ושלילית מצד אזרחי המדינה.

"ניטור השיח ברשת הראה כי רובו המכריע של הציבור דוחה את ההשמצות, וממשיך לראות באגרונוב גיבור לאומי, תוך הבעת תמיכה ביחסים עם ישראל - בפרט על רקע הסיוע הביטחוני הישראלי שהוביל להשבת השטחים שנכבשו בעבר בידי הבדלנים הארמנים", אמר אתמול גורם מדיני בישראל שהתייחס לתופעה.

בדבריו טען הגורם המדיני כי המתקפה המקוונת נגד הגיבור היהודי חפפה באופן בולט לדיווח ברשת CNN בשבוע האחרון שבו צוטטו מקורות אנונימיים הטוענים כי לוחמי קומנדו של צה"ל, לצד אנשי מודיעין ומוסד, פעלו ממיקומים בדרום אזרבייג'ן לצורך איסוף מודיעין, הפעלת רחפנים ומבצעי חילוץ סמוך לגבול הצפוני של איראן.

בבאקו מיהרו להכחיש את הטענות בתוקף והבהירו כי המדינה אינה מאפשרת בשום אופן שימוש בשטחה לצורך פעולות צבאיות, מודיעיניות או עוינות נגד מדינה שלישית.

נרטיבים דומים מקודמים על ידי שופרות משמרות המהפכה באיראן, בהם סוכנויות הידיעות "טסנים" ו"פארס", כבר משנת 2011. דפוס פעולה כמעט זהה נרשם גם בשנת 2012, כאשר המגזין Foreign Policy דיווח כי ישראל קיבלה גישה לשדות תעופה צבאיים באזרבייג'ן - דיווח שהוכחש בשעתו באופן גורף על ידי באקו וירושלים כאחד.

"סימונו של אגרונוב באיראן הוא חלק מדפוס רחב יותר של איומים היברידיים", טען הגורם המדיני.

ועדת המילי מג'ליס בפרלמנט האזרבייג'ני להתערבות זרה דיווחה אף היא לאחרונה כי המדינה ניצבת בפני קמפיין מתוזמן היטב של רשתות השפעה איראניות, המשתמשות בזהויות בדויות כדי להציג את אזרבייג'ן כמי שמשרתת אינטרסים ישראליים נגד שכנותיה, ולפגוע בלכידות החברתית במדינה.