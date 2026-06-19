חבר מושבעים פדרלי במחוז הדרומי של מדינת פלורידה הגיש כתב אישום חמור בגין עבירות שנאה ונשק נגד פורסט קנדל פמברטון, בן 27 מגיינסוויל, לאחר שניסה לבצע פיגוע ירי המוני נגד יהודים.

על פי מסמכי בית המשפט, פמברטון הצטייד ברובה מסוג AR-15 בעל קנה קצר עם משתיק קול, ונסע למשרדיו של ארגון ללא מטרות רווח הפועל לקידום התמיכה בישראל מול הממשל האמריקני.

מכתב האישום עולה כי ב-23 בדצמבר 2024 הוא ניסה להוציא לפועל ירי המוני ממוקד נגד עובדי המקום בשל מוצאם ודתם היהודית.

פמברטון מואשם כעת בניסיון לבצע פשע שנאה, בשימוש ונשיאת נשק במהלך פשע אלים, ובהחזקת רובה קצר-קנה שלא כחוק.

אם יורשע, הוא עלול לעמוד בפני עונש של מאסר עולם בגין סעיף פשע השנאה, לצד עונשי חובה מצטברים של עד 30 שנות מאסר בגין עבירת הנשק ועוד כחמש שנות מאסר בגין החזקת הרובה.