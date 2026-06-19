חברי הכנסת משה סולומון ממפלגת הציונות הדתית ודן אילוז מהליכוד קיימו מגעים עם יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים כדי לחבור אליה.

ב-ynet דווח כי הנדל סיפר בכנס פעילים השבוע כי הוא מתכוון לגייס את השניים כדי "לחזק את הנוכחות של המפלגה בקרב אנשי ימין שמחפשים את המילואימניקים שמשרתים בצבא".

הוא ציין כי שניהם הפגינו אומץ מול הקואליציה כשהתנגדו לחוק הגיוס. "מדובר בשני ח"כים שלא מקבלים את זה שקואליציית ימין משמעותה תמיכה בהשתמטות. הקואליציה הנוכחית מכרה את נשמתה לשטן בכך שהיא כרתה ברית עם המפלגות החרדיות שמעודדת השתמטות המונית בזמן מלחמה. אנחנו נטחנים שוב ושוב והם מעבירים תקציבים".

ח"כ אילוז הכחיש שנוהלו מגעים בנושא עם הנדל. "אין ולא היו מגעים על הצטרפותי. גורמים רבים ממפלגות שונות אכן פונים לאחרונה לסביבתי, דבר המעיד על ההערכה הרבה שיש בציבור לדרך שאני מוביל, ולכולם עניתי אותו דבר - איני עוסק בזה. אני אמשיך להיאבק על הערכים הלאומיים והליברליים שעליהם אמורה להישען דרכו של הליכוד. זה המנדט שקיבלתי מהבוחר".

מטעם ח"כ סולומון נמסר: "אני מקבל פניות שונות, אך אין בכוונתי להתייחס לשיחות כאלו או אחרות. אני לא מנהל מגעים מעל דפי העיתונות. כשיהיה מה להודיע אעשה זאת בצורה מסודרת ובקולי".