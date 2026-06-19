בצה"ל מאשרים הבוקר (שישי) כי הצבא תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

"התקיפות בוצעו לאחר הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה", נמסר מטעם דובר צה"ל.

בלבנון דיווחו כי ההפצצות התמקדו בכפר תבנית ובהר עלי טאהר שבאזור נבטיה. במדינה מדווחים על יותר מ-20 תקיפות אוויריות בין נהר הליטאני לנהר הזהראני.

ארגון הטרור חיזבאללה פרסם הודעה בה נאמר כי "בתגובה על ההפרות של האויב הישראלי של הפסקת האש ובמסגרת פעולות העשוראא' - המועד הקדוש לשיעים - בחיזבאללה תקפו באמצעות טילים מונחים, רקטות ופגזי ארטילריה כוח ישראלי שניסה להסתנן לחלק הצפוני של האזור".

בעקבות התקיפות הודיעה איראן כי היא משעה את המשך השיחות עם ארה"ב לאחר חתימת מזכר ההבנות והכרזת הפסקת האש בין המדינות. סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די. ואנס הודיע כי לא יצא לשיחות בשוויץ שהיו אמורות להתקיים היום.