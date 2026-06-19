הליך משפטי מורכב שהתנהל בשנתיים האחרונות מעבר לים הגיע לסיומו הרשמי עם חתימת הסכם פשרה בין תנועת רגבים לבין הממשל הפדרלי בארצות הברית.

העתירה, שהוגשה בקיץ 2024 על ידי צוות משפטנים בינלאומי, תקפה את מדיניות הסנקציות שהפעיל בשעתו ממשל ביידן נגד שורה של אזרחים, גופים וארגונים לגיטימיים הפועלים בישראל - בהם תנועת "צו 9" שהוקמה על ידי רגבים ושותפיה - תחת הנימוק של מעורבות בפעילות אלימה.

באותה עת, הצעדים האמריקניים יצרו סחף בינלאומי רחב שבו מדינות נוספות החלו להשתמש בכלי הסנקציות נגד ישראלים, דבר שגרם לנזק מדיני ותדמיתי כבד ברחבי העולם.

במסגרת העתירה שהוגשה לבית הדין הפדרלי, טענו נציגי רגבים כי "מדובר בפגיעה בחופש הדיבור במדינה דמוקרטית מתפקדת, באופן שלא קרה מעולם בהיסטוריה, במיוחד בין מדינות חברות. בישראל ישנם בתי משפט עצמאיים ואין הצדקה שמדינה זרה תתערב בהתנהלות הפנימית הפוליטית או הפלילית של מערכת משפט במדינה מתפקדת".

במהלך התקופה שחלפה מאז פתיחת התיק, השתנה המבנה הפוליטי בוושינגטון, ועם כניסתו של הנשיא טראמפ לבית הלבן בוטלו כל עיצומי העבר באופן מיידי. למרות זאת, בתנועה הישראלית החליטו שלא לעצור את המערכה המשפטית, מתוך רצון לייצר תקדים קבוע שימנע את הישנות המדיניות בממשלים עתידיים.

ההסדר שהושג השבוע מקבע התחייבויות של הממשל האמריקני להימנע מהתערבות בריבונותה ובמוסדותיה של מדינת ישראל. בין היתר, ההסכם מעניק הגנה מפורשת לרשימת גופים מוגדרת, וקובע כי לא יוטלו סנקציות על אזרחים ישראלים המחזיקים גם באזרחות אמריקאית, הזכאים להליך משפטי תקין והוגן. כמו כן, נקבע במפורש כי לא יופעלו עיצומים על אישים או ארגונים רק בשל היותם תושבי יהודה ושומרון, מתוך הכרה רשמית בכך שצעד כזה מהווה פגיעה ישירה בריבונות הישראלית.

מאיר דויטש, מנכ"ל רגבים מוסר: "נגמרו הימים בהם אפשר לדרוס את הדמוקרטיה הישראלית באמצעות שימוש בסנקציות. המאבק שניהלנו אמנם מגן על רגבים אך הרבה יותר חשוב מכך, מגן על הדמוקרטיה בישראל. ההתחייבות מצד הממשל היא קריטית לבלימת מערבולת הסנקציות שנסחפנו אליה שעלולה לפגוע בכל אזרח ומאיימת על עתיד מדינת ישראל. אירופה - אנחנו בדרך אליך."

"המאבק הזה מעולם לא היה מאבק על רגבים בלבד. מי שניסה להפוך את הסנקציות לכלי פוליטי נגד אזרחים וארגונים בישראל גילה שיש מי שמוכן להילחם בחזרה. ההישג הזה מוכיח שאפשר לעצור את מגמת ההתערבות הזרה, אך הוא גם תזכורת לכך שהמאבק על עצמאותה של הדמוקרטיה הישראלית רחוק מלהסתיים", סיכם.