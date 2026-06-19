חבר בית הנבחרים של מדינת ניו יורק לשעבר, דב הייקינד. מביע את אכזבתו מהתנהלות ממשל טראמפ מול איראן ומהחתימה על מזכר ההבנות.

"אני לא מאמין שהנשיא טראמפ נטש את ישראל אך אני חושב שמזכר ההבנות הוא טעות שטומנת בחובה פוטנציאל לתוצאות הרסניות", פתח הייקינד ציוץ שכתב ברשת X.

לדבריו "אני מתוסכל ומאוכזב מאוד מהנשיא טראמפ, אבל הוא גם הצהיר פומבית שאם ישראל תצטרך לתקוף את איראן, אמריקה תהיה שם. זה לא האופן שבו אדם שנטש את ישראל היה מדבר".

עם זאת, הוא לא חסך בביקורת קשה, כלפי הנשיא האמריקני. "אני לא 'טראמפיסט'. אני מודה בכך. תמכתי בו שלוש פעמים אבל לא תמכתי בו ב-2016 כשהוא התמודד בפריימריז. תמכתי בטד קרוז ומרקו רוביו בהתחלה. סיבה אחת לכך: לא הייתי שלם עם האופן שבו הוא דיבר. אני מאמין שמילים הן חשובות, והדרך הקלות-דעת שבה הוא מדבר הפריעה לי עמוקות. זה תמיד הפריע וזה תמיד יפריע לי. כעת קלות-הדעת הזו הופנתה כלפי ביבי וישראל במידה מסוימת, וזה כואב כמו דקירת סכין. אני מודה בזה".

בהמשך היפנה ביקורת קשה עוד יותר לסגן הנשיא שהשתלח בישראל אתמול. "ג'יי-די הוא ללא ספק בעיה. הוא וטאקר קרובים. אנשים שוכחים שג'יי-די התייחס פעם לנשיא שלנו כהיטלר. נחשו מי עוד דיבר באופן מגעיל בפרטיות על טראמפ רק כדי לקפוץ חזרה על הרכבת מאוחר יותר? קרלסון טאקר. מי עוד קפץ על רכבת טראמפ וממנה? מייגן. ג'יי-די הופיע בתוכנית של מי שלשום בלילה? איזה צירוף מקרים. אם להמשיך הלאה, הוא פשוט עושה צחוק מישראל ללא הפסקה.

ישראל בדיוק נלחמה שכם אל שכם עם ארה"ב ועשתה חלק גדול מהעבודה הקשה בשליטה אווירית ומודיעינית באיראן. אפילו אם מזכר ההבנות הזה הוא דבר טוב, זה נורא לדבר בצורה כזו על שותפה למלחמה לאחרונה, אלא אם כן המוטיבציה שלך הייתה זדונית מלכתחילה", הוסיף הייקינד.

לדעתו "כל שחקן שפועל בתום לב יכול לראות מה קורה. השאלה היחידה היא האם אתה רוצה לראות את זה. אם לא, לא ממש אכפת לי. זה מיועד לאנשים שמוכנים להכיר בכך שאחד ועוד אחד שווה שניים. אם לדעתך בהכל אשמה ישראל - אתה לא בריא. אין לי עניין בשיחות עם אידיוטים מלאי שנאה".