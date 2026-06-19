בית המשפט לערעורים באנטוורפן שבבלגיה דחה ללא הגבלת זמן את החלטתו האם להעמיד לדין שני מוהלים חרדים בחשד שביצעו עשרות בריתות מילה ללא הסמכה רפואית כנדרש בחוק המקומי.

החשודים בפרשה הם הרב אהרון אקשטיין (76) והרב דוד משה לנדאו (47), מוהלים ותיקים ומוכרים בקהילות היהודיות באירופה.

על פי החשד, בין דצמבר 2023 למרץ 2025 ביצעו השניים 98 בריתות מילה לתינוקות מבלי להחזיק באישור מטעם מערכת הבריאות הבלגית.

משרד התובע הציבורי מבקש להעמיד את השניים לדין בעבירות של תקיפה, פגיעה בקטינים ועיסוק בלתי חוקי ברפואה. יצוין כי סעיף של תקיפת קטינים נמחק מתיק החקירה בשלב מוקדם יותר מחוסר ראיות.

החקירה בעניינם של השניים נפתחה באוקטובר 2024 בעקבות תלונה שהגיש אדם שהיה בעבר חלק מהקהילה היהודית בעיר.

במסגרת החקירה הפעילו הרשויות האזנות סתר לטלפונים של החשודים, תכתובות אימייל, וכן בוצעו חיפושים בתוככי הקהילה היהודית.

בחקירתם סירבו המוהלים להשיב לשאלות, ומסרו הצהרה בכתב לפיה ברית מילה היא נוהג דתי ותרבותי, ואינה מהווה הליך רפואי.

הדחייה הנוכחית בהחלטה על הגשת כתב האישום מגיעה בעקבות בקשות הדדיות של שני הצדדים להשלמת חקירה.

המתלונן בפרשה ביקש לדחות את ההחלטה כדי להציג ראיות נוספות, ודרש לחקור אישים נוספים שלטענתו מתאמים את עריכת בריתות המילה בקהילה.

מנגד, המוהלים הגישו עתירה רשמית לבדיקת התלונות נגדם, בטענה שמדובר בתלונות שווא. התיק הוחזר לשופט החוקר, ובית המשפט קבע כי עתירת המוהלים תיבחן ותוכרע לפני שתתקבל החלטה על העמדה אפשרית לדין.