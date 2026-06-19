מה שהחל כעימות מקומי סביב התנהלות המשטרה באכיפת ההפגנות החרדיות בבני ברק, הפך למלחמת עולם פוליטית גלויה בין שניים מהקודקודים המרכזיים של הקואליציה: יו"ר ש"ס אריה דרעי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

העילה המיידית לעימות הייתה תמונות קשות של אלימות שוטרים כלפי מפגינים חרדים שחסמו את כביש 4. דרעי, שזיהה את הזעם הגואה ברחוב החרדי, החליט לכוון את האש ישירות לעבר השר הממונה ותקף בכותרת ראשית בביטאון המפלגה "הדרך".

דרעי דרש מבן גביר "להתעורר" והטיח בו: "אתה השר הממונה על המשטרה, ואתה נושא באחריות". בש"ס ביקשו להזכיר לציבור החרדי, ובמיוחד לצעירים שבהם, שכל ההבטחות של בן גביר לטפל באכיפה הבררנית לא עמדו במבחן המציאות "דווקא במשמרת שלו, ודווקא כלפי כובשי הכיפות השחורות".

התגובה של בן גביר לא איחרה לבוא, ובמכתב פומבי, ישיר ויוצא דופן בחריפותו, הוא החזיר את האש ליו"ר ש"ס ופתח את כל פצעי העבר:

"אריה דרעי ידידי, לציבור שלך מגיעות תשובות רציניות ממך על ארבע שנות אי עשייה, הוא לא מסתפק בספינים. ארבע שנים ישבתם בממשלה, ואת הדבר החשוב והבסיסי ביותר למגזר החרדי, מעמד בני הישיבות, לא סידרתם. מהיכרותי איתך אני יודע שאתה מוכשר ובעל יכולות, אולי אם היית משקיע במעמד בני הישיבות מעט ממה שהשקעת במינויים, היית מצליח לקדם פתרון".

בן גביר המשיך והאשים את דרעי בהצגות פוליטיות ובתקיעת סכין בגב של השותפים החרדים האחרים:

"במקום זאת, כשהלחץ הציבורי גבר מה עשית? שוב ספין, התפטרתם כביכול מהממשלה, כשבפועל המשכת לנהל את המשרדים דרך המנכ"לים שמינית וכמובן בקבינט המשכת להשתתף. כמה אתה שחקן? אפילו את מועד הבחירות כעת אתה מתאם עם ביבי מאחורי הגב של יהדות התורה".

השר לביטחון לאומי אף טען כי הוא מקבל פניות רבות מאנשי הציבור הספרדי הזועמים על היחס של דרעי כלפי הרב הראשי.

"תאמין לי אריה, לא חסר מה לתקוף אותך. אין יום שאני לא מקבל פניות מהציבור הספרדי נגדך על היחס המבזה לראשל"צ מרן הגר"י יוסף, אבל אני באמת דואג לציבור החרדי, לא מחפש לתקוף אותך".

לסיום, עבר בן גביר להגנה על המדיניות שלו מול המשטרה וטען כי דרעי פועל בחוסר הגינות מוחלט.

"ולסיום, אתה הרי יודע מצוין שהיועמ"שית דורשת מבג"צ להדיח אותי בין היתר בגלל מסמך המדיניות להפגנות שהוצאתי, מסמך שנועד למנוע את האלימות המפלה כלפי חרדים ויתר המיעוטים. ואתה יודע מצוין כמה לאורך הקדנציה דאגתי לחרדים כמו שאתם בחיים לא דאגתם, אז עלי אתה בא לעשות סיבוב? הציבור לא טיפש! באהבת ישראל, שבת שלום ומבורך, איתמר בן גביר".

העימות הנוכחי רחוק מלהיות נקודתי, והוא מסמן את יריית הפתיחה של מערכת הבחירות הבאה. שתי המפלגות נלחמות בדיוק על אותו קהל יעד, שנקרא בעגה הפוליטית "החרדים המודרניים".

המתקפה החריפה של דרעי נועדה לסדוק את התדמית הזו ולהוכיח לאותם צעירים שבן גביר הוא "דיבורים בלבד", ושבמבחן התוצאה המשטרה שלו מכה חרדים ברחובות.

התגובה החריפה של בן גביר, שמציגה את דרעי כעסקן דואג-מינויים המפקיר את בני הישיבות, מבהירה כי אף צד לא מתכוון למצמץ בקרב על הבית. ככל שהבחירות יתקרבו, חילופי המהלומות האלו רק ילכו ויחריפו.