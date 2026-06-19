המאבק החרדי נגד גזירת הגיוס ומעצר תלמידי הישיבות עולה שלב: עיתון 'המודיע' החסידי מפרסם הבוקר (שישי) בכותרת ראשית כי בעקבות המשך תופעת מעצרם של בחורי ישיבה המוגדרים כעריקים, צפויה להתקיים בסוף השבוע הבא מחאת ענק חריגה במסגרתה תצעד שיירת רכבים לעבר כלא 10 הצבאי.

על פי הדיווח, אלפי רכבים ילוו את המפגינים לאורך מסלול הנסיעה עד למתקן הכליאה של צה"ל שבו מוחזקים הבחורים העצורים.

מארגני היוזמה מבקשים לייצר באמצעות שיירת הרכבים מיצג מחאה בולט ויוצא דופן שימשוך תשומת לב ציבורית רחבה ויעביר מסר נחרץ נגד המשך מעצרי העריקים במגזר.

בדיווח ב'המודיע' הובהר והודגש כי כל מהלך השיירה והמחאה המתוכננת מלווה מתחילתו בייעוץ משפטי צמוד וקפדני.

המארגנים מבהירים מראש כי מדובר בצעד מחאתי לגיטימי לחלוטין שנועד לבטא את כאבה וזעקתה של היהדות החרדית, וכי הפעילות כולה תתבצע בהתאם לחוק ובמסגרת חופש הביטוי והמחאה המותרים.