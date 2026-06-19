הלחצים שמפעיל הנשיא טראמפ על ראש הממשלה לסגת מלבנון הולכים ומתגברים. בין היתר מתפרסמות ידיעות שלפיהן, אם ישראל לא תסכים לנסיגה, עלול הממשל האמריקאי להטיל עליה אמברגו נשק.

העיוורון שהוביל את טראמפ להתהפך מחלק מהצהרותיו והבטחותיו לעולם, לעם האיראני ולישראל, והנכונות שלו לחתום על הסכם כניעה מביש מול משטר הרשע האיראני - לאחר שזה הוכיח לו פעם נוספת את יכולתו לנהל משא ומתן מתיש ומניפולטיבי - עלולים לסכן את ההישגים האדירים שהשגנו במלחמה נגד חיזבאללה בצפון.

כניעה זו עלולה לאפשר את שיקומו מחדש של ציר הרשע האיראני, לאחר שישראל שילמה מחיר כבד כדי לפרק אותו. היא עלולה לסכן את ביטחון תושבי הצפון, לפגוע בביטחון המדינה כולה, ולהפוך להפקר את דמם של בנינו שמסרו את נפשם כדי להשיג את ההישגים הצבאיים בלבנון.

ההיסטוריה כבר לימדה אותנו את מחירם של נסיגות והסכמים שנחתמו תחת לחץ בינלאומי, מבלי שניתנה תשובה אמיתית לאיומים הביטחוניים. תושבי הצפון, שפונו מבתיהם במשך חודשים ארוכים, זכאים לביטחון אמיתי ולא להבטחות על הנייר. אסור שהמציאות שקדמה למלחמה תחזור על עצמה, ואסור שהישגים שנקנו בדם לוחמינו יאבדו בשל לחץ מדיני רגעי.

עלינו לצאת למהלך ציבורי רחב שיבהיר לטראמפ מסר חד וברור: זה לא עניינו של ראש הממשלה בלבד. עם ישראל אינו מוכן לסגת מהישגיו הביטחוניים. עד כאן!

תודה על מה שעשית למעננו. שמחנו לשתף פעולה, לעמוד לצדך במאבק המשותף, ואף לאפשר לך להתהדר בחלק מן ההישגים שהושגו. אולם מכאן ואילך לא נסכים להיות "אפגניסטן 2". היינו כאן אלפי שנים לפניך, ונהיה כאן גם אחריך.

זה לא ראש הממשלה - זה אנחנו. איננו פוחדים מאמברגו. אם נידרש לכך, נדע להילחם גם בתנאים קשים, מתוך אחריות לגורלנו ומתוך אמונה בצדקת דרכנו.

לכן חובה לצאת להפגנת תמיכה המונית, לחזק את ראש הממשלה מול הלחצים המופעלים עליו, ולהבהיר לטראמפ כי מנהיג ישראלי אינו יכול לפעול בניגוד לרצון עמו כאשר מדובר בביטחון המדינה ובעתיד אזרחיה.

ראש הממשלה אינו ניצב במערכה הזו לבדו. מאחוריו ניצב עם שלם, המבין את גודל השעה ואת גודל האחריות. זהו רגע שבו על הציבור להשמיע את קולו, לחזק את עמידתה של ישראל על האינטרסים החיוניים שלה, ולהבהיר לידידינו בעולם כי יש גבול ללחצים שניתן להפעיל על מדינה הנאבקת על ביטחונה ועל עצם קיומה.