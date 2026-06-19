בשיחתו השבועית לפרשת חוקת התייחס רבה של פתח תקווה, הרב מיכה הלוי, להבדל בין המלחמות בסיחון ובעוג וקשר את הדברים למציאות הביטחונית והמדינית של ישראל כיום. לדבריו, ההתמודדות עם עוג מלך הבשן מלמדת כיצד יש לעמוד גם מול לחצים של מעצמות.

הרב הסביר כי בעוד סיחון ייצג "פרא אדם" ואלימות פיזית, עוג מלך הבשן ייצג "מעצמה כלכלית" וגבורה חומרית. לדבריו, חששו של משה מעוג נבע מהמחשבה שעם ישראל והעולם כולו זקוקים לעוצמתו הכלכלית ועלולים להיפגע מעימות עמו, אך הקדוש ברוך הוא הרגיעו, "אל תירא אותו".

בהמשך קישר הרב את הדברים למציאות העכשווית ואמר, "חשבנו שיש לנו עסק רק עם פראי אדם, עכשיו אנחנו מבינים שיש לנו עסק גם עם מעצמה כלכלית". הוא הוסיף כי כשם שעם ישראל מכה באויביו הפיזיים - איראן, חיזבאללה וחמאס - כך אין להירתע גם מלחצים כלכליים של מעצמות.

את דבריו חתם הרב באומרו, "נמשיך לעמוד בניצחון של עם ישראל... הקדוש ברוך הוא איתנו ולא עזב חסדו ובעז"ה נתגבר על הכל בבשורות טובות ישועות ונחמות".