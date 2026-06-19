משרד הבריאות מעדכן הבוקר (שישי) על התפתחות החקירה המתנהלת בנושא ההרעלה במחיות התינוקות של המותג “פרינוק" בשני מרכולים בירושלים.

עד כה דווח למשרד הבריאות על שני מקרים במסגרתם אושפזו חמישה ילדים שאכלו מהמחית ולאחר חשיפה אפשרית לחומרים ממשפחת הבנזודיאזפינים. כל הילדים שוחררו מבתי החולים.

במשרד מציינים כי מאז החלה בדיקת המקרה ביצעו מפקחי שירות המזון במשרד הבריאות ביקורות ודיגומים נרחבים בפריסה ארצית, במסגרתם נדגמו ונבדקו לבדיקות שונות מאות מוצרים מהסוג החשוד ועד כה אותרו חמישה בלבד בהם נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם, מתוכם שלושה מוצרים שנרכשו בסניפי רשת “זול ובגדול", ושני מוצרים נוספים שנדגמו ממדפי הרשת בירושלים.

"בבדיקות שבוצעו במחסני היבואן ובנקודות מכירה נוספות שאינן שני הסניפים האמורים, לא נמצאה אינדיקציה להימצאות חומרים אלה. בחמשת המוצרים שבהם נמצאו החומרים יש אינדיקציה שנפתחו שלא כדין טרם קנייתם", נמסר מטעם המשרד.

הוד צויין כי "על בסיס הנתונים שנבדקו עד כה, לא נמצאה אינדיקציה בשלב זה לסיכון או לכשל במעלה שרשרת האספקה, לרבות בשלב הייצור, היבוא או האחסון במחסני היבואן".

במשרד מציינים כי חקירת המקרה בצד הפלילי שלה מתנהלת על ידי המשטרה. גורמים במשטרה אמרו כי מתחזק החשד לחבלה על רקע לאומני במוצרים.