הרב דב ליאור, מבכירי רבני הציונות הדתית, מפרסם מכתב ובו דרישה מהממשלה להשיב את ישיבת עוד יוסף חי לקבר יוסף ולפעול לחידוש היישוב היהודי בשכם.

במכתבו מפרט הרב את ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל בשכם ובעלותו על מתחם קבר יוסף: "העיר שכם וקבר יוסף הצדיק הם נחלת עם ישראל מאז ולתמיד. כאן הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו "לזרעך אתן את הארץ הזאת", כאן קנה יעקב אבינו את חלקת השדה ובנה מזבח לה', כאן קיים יהושע בן נון את מעמד הברכה והקללה, ובני ישראל נעשו ערֵבים זה לזה, וכאן נקבר יוסף הצדיק, בחלקת השדה שנקנתה בכסף מלא.

אנו חוזרים וקוראים לממשלת ישראל לתקן את חרפת הנסיגה מקבר יוסף לפני 25 שנה, להחזיר את ישיבת עוד יוסף חי למקומה ולפעול לחידוש היישוב היהודי במקום. זו זכותכם וזו חובתכם, בהמשך לפעילות המבורכת למען חידוש ההתיישבות בהרי השומרון ובמרחבי הארץ בכלל".

בתוך כך, פנו ח"כ צבי סוכות, ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש ישיבת עוד יוסף חי - הרב יוסי אליצור, במכתב דחוף לראש הממשלה, בדרישה לאפשר לישיבת 'עוד יוסף חי' לשוב לקבר יוסף בשכם עוד לפני הבחירות. במכתב צוין גם הדיון שנערך בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בו הביע נציג משרד הביטחון עצמו את כוונת המשרד לאפשר כניסה יומיומית לקבר. "ברם, עד היום הדבר לא מומש הלכה למעשה", נכתב. "ישיבת 'עוד יוסף חי' ממתינה ועומדת מוכנה, הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה לוגיסטית, לחזור ולשכון בין כותלי קבר אביהם של שבטי ישראל.

הכותבים ציינו כי על פי החוק הישיבה אמורה לשהות בקבר יוסף באופן יומיומי, והיא ערוכה ומוכנה לחזור בכל עת: "מהלך זה ישדר לעם ישראל, לעולם כולו ולאויבינו בפרט כי ממשלת ישראל לא תפקיר עוד את הקדוש לנו, וכי “עוד יוסף חי" אכן מתבטא כמשמעו הרוחני והממשי כאחד". עוד הוסיפו כי "זוהי הזדמנות היסטורית לתקן עוולה שנמשכת מזה רבע מאה, ולהעביר מסר ברור של זיקה עמוקה למקומות הקדושים לעם ישראל".