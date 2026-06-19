הנהלת ישיבת "בית יהודה" הודיעה על בחירתו של הרב גואל דידי לתפקיד ראש הישיבה וראש מוסדות בית יהודה.

הרב דידי, שכיהן בעבר כראש אולפנת דרכא בנתיבות והוביל את המוסד החינוכי במשך שנים, יחליף בתפקיד את הרב שמחה אקשטיין, שעמד בראש הישיבה בשנים האחרונות.

בהודעת הנהלת הישיבה נמסר כי חברי ההנהלה מקדמים בברכה את הרב דידי עם כניסתו לתפקיד החדש. "אנו מקדמים בברכה את הרב גואל דידי על היבחרו לתפקיד ראש הישיבה וראש מוסדות בית יהודה", נכתב. "אנו מאחלים לו הצלחה רבה, ברכה והמשך הגדלת תורה והאדרתה".

בהנהלה הביעו תקווה כי הרב דידי ימשיך להוביל את הישיבה מתוך מחויבות לערכי התורה, החינוך והעשייה הציבורית, ויוסיף לפתח את מוסדות בית יהודה בשנים הקרובות.

לצד ההודעה על המינוי החדש, פרסמה הנהלת הישיבה דברי תודה והערכה לראש הישיבה היוצא, הרב שמחה אקשטיין. "ישיבת 'בית יהודה' מבקשת להביע את תודתה העמוקה לרב אקשטיין על שנות הנהגה מסורות, חינוך לדרך ארץ ואהבת תורה. אנו מאחלים לו בריאות, נחת והמשך עשייה ברוכה למען הכלל והפרט".