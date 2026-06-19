הפצוע מגנין מדבר צילום: ללא

שבוע לאחר שנפצע בפיצוץ בג'נין, פרסם הלוחם יצהר אבן אש עדכון מקיף לבני משפחתו, לחבריו ולמכריו ובו תיאר את מצבו הרפואי ואת תהליך השיקום שהוא עובר.

בדבריו הודה לצוותים הרפואיים שטיפלו בו מאז הפציעה ולכל מי שליווה אותו בתפילות, בדאגה ובתמיכה. "ברוך השם, הטיפול הרפואי הראשוני היה מצוין, גם הניתוחים וגם הטיפולים בשטח. ממש הצילו לי את החיים והצילו לי הרבה דברים בגוף".

אבן אש פירט כי בעינו השמאלית ספג פגיעת הדף ללא חדירת עצמים זרים וכי מצבה משתפר מיום ליום. "ממש בימים הראשונים לא ראיתי כלום וכל יום אני רואה עוד ועוד. עכשיו אני כבר רואה ממש דמויות ועצמים".

גם בעינו הימנית נפגע מרסיסים. "היו לי ארבעה רסיסים, שלושה וחצי מהם כבר הוציאו, ועוד חצי לא מסוכן יצא בהמשך", סיפר.

בהמשך התייחס לפגיעה ביד שמאל, שם בוצעה קטיעה באזור שורש כף היד. במהלך הניתוחים נעשו מאמצים לשמר את התפקוד לקראת התאמת פרוטזה בעתיד. "יש לי מרפק ויש לי תנועה. ניתחו אותי ככה שאני כבר אהיה מוכן לפרוטזה ושמרו לי על העצבים. זה נראה ממש טוב ואסתטי, וגם יש הרבה יד. בפרוטזה בסוף תהיה כף יד".

על הפגיעה ביד ימין סיפר כי מרבית האצבעות מתפקדות. "יש לי ארבע אצבעות עם תנועה מלאה ברוך השם. האגודל חצי קטוע, אבל הוא מספיק ארוך כדי שבעתיד אצליח להחזיק דברים. כשהשבר יתאחה אוכל להחזיק דברים ברוך השם".

מעבר לפגיעות שתיאר, לא נמצאו אצלו פגיעות פנימיות נוספות. "אין לי עוד בעיות פנימיות או בראש או משהו כזה. אני ממש מודה לבורא עולם על הנס שקרה לי ועל הפגיעה באמת לא קשה ועל הריפוי המהיר שאני עובר".

אבן אש הקדיש חלק נרחב מדבריו לתודה למשפחתו ולסביבתו הקרובה. הוא שיבח במיוחד את רעייתו ואמר, "היא מדהימה, גם מטפלת בי וגם מטפלת בבנות והיא חזקה בשביל כולנו".

מצבו כיום טוב והוא כבר החל בשיקום פעיל. "ברוך השם אני מרגיש טוב ואני כבר מתאמן. אני באמת מרגיש מצוין פיזית ונפשית, ואני כבר עובר לשיקום".

הוא הודה לכל מי שהתפלל עבורו, התעניין בשלומו וביקש לבקרו. "אני ממש הרגשתי את כל עם ישראל עומד מאחוריי ודוחף אותי. אני ממש מרגיש שזכיתי להיחשף מחדש למשמעות של עם ישראל ושל מדינת ישראל".

לקראת סיום התייחס גם לתקופה הנוכחית ואמר כי לצד הקשיים, מדובר בימים בעלי משמעות היסטורית. "אנחנו רואים לפעמים רק את הרע ואת הקשה, אבל אם נסתכל עוד כמה שנים על התקופה הזאת, נראה תקופה שהיו לה מחירים מאוד קשים, אבל היא באמת היסטורית ומשמעותית למדינה".

אבן אש חתם בקריאה לציבור להרבות באחדות ובשיח חיובי. "אני מזמין את עם ישראל לקחת על עצמו אתגר - מעכשיו ועד מוצאי שבת לנסות לא לדבר רע על מישהו אחר. לא באולפנים, לא ברשתות ולא בין אדם לחברו. לא לחפש רק את הרע, אלא לדבר טוב ולחפש את הטוב אחד בשני".

"אני יכול להגיד לכם שאני פה בבית החולים רואה רק את הטוב בארץ ישראל", הוסיף. "יש פה רק אנשים מדהימים שלא מפסיקים להגיע, רק רוצים לעזור ורק רוצים לתת. אנשים שאני לא מכיר אותם והם לא מכירים אותי. זה באמת עם ישראל".