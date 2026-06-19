חבר הכנסת עמית הלוי (הליכוד) מותח ביקורת על ההתנהלות הביטחונית בלבנון, לאחר התקרית הקשה בה נפלו ארבעה לוחמים בדרום המדינה.

הוא הצהיר כי על מערכת הביטחון לשנות את תפיסתה המבצעית מן היסוד משום שלדעתו, המשך הפעילות באותם דפוסי פעולה קיימים, לא יביא להגנה מספקת על כוחותינו. "לא לעשות יותר מאותו דבר. צה"ל חייב לשנות גישה. מערכת הביטחון חייבת לשנות גישה. הטיל או הרחפן איננו האויב. והניסיונות לטפל בהם באמצעי הגנה בעת מעופם אל חיילינו אינם רלוונטיים ולא יכולים להוות הגנה מספקת".

לדבריו "כמו בכל מלחמה עלינו להשמיד ולסכל את התשתיות השלטוניות והאזרחיות של האויב. הן הבסיס לכל הפעולות הצבאיות שלו. לכן, צה"ל צריך להציב כמטרה ולפגוע במוסדות הדת, החינוך והחברה של חיזבאללה, בתשתית הכלכלית שלו כמו מפעלי התעשייה האזרחית, הבנקים, שדות הסמים, חברות הנדל"ן והבניה, שכונות הקצינים והפעילים ועוד. זו הפעולה המרכזית בכל מלחמה כדי להביא להכרעה. זה בכוחנו וזו חובתנו לחיילים ולאזרחי ישראל".

מוקדם יותר קרא השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לתגובה חריפה בלבנון. “עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להבהיר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחנו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. חובתנו העליונה היא להגן על אזרחי ישראל ועל חיילי צה"ל, והמחויבות הזו קודמת לכל שיקול אחר.

אני אומר לראש הממשלה, גם בישיבות בינינו: על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אימהות לבנוניות צריכות לבכות. מספיק עם הפינג־פונג. במזרח התיכון לא מנצחים בתגובות מדודות ובהכלה - צריך להשתגע. למחוק. להכריע את הטרור", דברי בן גביר.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף "זמן לדבר באש ולפתוח את שערי הגיהנום".