שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, גיבה הבוקר (שישי) את תקיפות צה"ל בדרום לבנון בתגובה להפרות החוזרות והנשנות של חיזבאללה ולתקרית בה נפלו ארבעה לוחמים.

"שר החוץ הצרפתי אמר שישראל צריכה להפסיק את המכות על חיזבאללה. האם צרפת מקבלת את כל המידע שלה מחיזבאללה? אתמול בלילה, ארבעה מחייליה של ישראל נהרגו. ישראל מכה כשהיא מותקפת - אלה העובדות שהביא השגריר יחיאל לייטר. הפסקת אש מתרחשת כשחיזבאללה מפסיק לירות ולהרוג", כתב האקבי ברשת X.

מוקדם יותר כתב השגריר הישראלי בוושינגטון, יחיאל לייטר כי ישראל מחוייבת לשמירת הפסקת האש אבל לא תשתוק מול ניסיונות של חיזבאללה לפגוע בה.

"ישראל עודנה מחויבת להסכם הפסקת האש שהושג עם לבנון וארה"ב. אם חיזבאללה לא יפר את ההסכם, הפסקת האש תישמר", כתב לייטר ברשת X.

במקביל הוא שיגר מסר תקיף והבהיר כי ישראל לא תאפשר פגיעה באינטרסים הביטחוניים שלה בשטח. "בכל מקרה, ישראל שומרת את זכותה להגיב למתקפות נגדה ולסכל איומים נגד שטחה, אזרחיה וחייליה".