עימות סוער באו"ם | דנון נגד הבכיר שמסרב להאשים את "חמאס" צילום: דוברות

במהלך דיון סוער שנערך במועצת הביטחון, התעמת שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, עם תת מזכ"ל האו"ם לעניינים הומניטריים, טום פלטשר.

הרקע לחילופי הדברים הקשים היה סקירה שהציג פלטשר בנוגע למצב ברצועת עזה, שכללה ביקורת על התנהלותה של ישראל, אך השמיטה לחלוטין את חלקו ואחריותו של ארגון חמאס למשבר ההומניטרי המתמשך.

השגריר דנון פנה לפלטשר ואמר: "דיברת על המצב ההומניטרי בעזה, תקפת את ישראל ותיארת את המכשולים להכנסת הסיוע. אבל שוב נכשלת לציין את המכשול הגדול ביותר לשיפור המצב ההומניטרי, חמאס. למה אתם מסרבים לקרוא לבעיה בשמה? המצב ההומניטרי לא ישתפר, עזה לא תשתקם והמלחמה לא תסתיים כל עוד חמאס נשאר חמוש".

בדבריו התייחס דנון לסוגיה נוספת העומדת במרכז סדר היום, והיא החלטת סוכנות הסעד לפליטים של האו"ם לפטר עשרות מאנשיה הפועלים ברצועה. השגריר דרש מהארגון הבינלאומי לספק הסברים רשמיים ושקופים בנוגע למידת המעורבות והחדירה של פעילי חמאס לתוך המנגנונים של אונר"א.

"השבוע אונר"א פיטרה 70 עובדים בטענה ל'סיכוני בטיחות וביטחון'. אם אין בעיית טרור באונר"א, על מה בדיוק פוטרו 70 עובדים? במשך שנים הזהרנו שחמאס חדר לאונר"א. במשך שנים האו"ם הכחיש. עכשיו אפילו אונר"א נאלצת לפטר את עובדיה שלה. הגיע הזמן להפסיק לטייח את המציאות ולהתחיל לספק תשובות", דברי דנון.