משמרות המהפכה של איראן ייסדו מערך של תאים חשאיים על אדמת עיראק, שמטרתם המרכזית היא הוצאה לפועל של פעולות התקפיות נגד מדינות באזור המפרץ הפרסי המארחות בסיסים של צבא ארצות הברית, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי הדיווח, בגבולות המדינה הוקמו ופעלו בין שלושה לארבעה תאים סודיים. כל יחידה כזו מנתה כ-10 לוחמים עיראקים בני העדה השיעית. חברי התאים הללו היו אחראים על שיגורן של לפחות שבע מתקפות שונות באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים, אשר כוונו לעבר יעדים בשטחן של כווית ואיחוד האמירויות הערביות.

תקיפות אלו בוצעו מתוך מרחב מדברי הממוקם בקרבת הערים בצרה וא-סמאווה, הנמצאות בחלק הדרום-מזרחי של עיראק, כאשר רצף השיגורים התרחש בין תאריך 20 באפריל ל-17 במאי.

בנוסף לכך, הדיווח מפרט כי חלק מהלוחמים שגויסו לשורות התאים החשאיים נלקחו מתוך "ההתנגדות האסלאמית בעיראק", המהווה מסגרת גג עבור מספר מיליציות שיעיות הנתמכות על ידי טהרן ופועלות כחלק מ"ציר ההתנגדות" האיראני.

עם זאת, אותם תאים ספציפיים התנהלו באופן עצמאי לחלוטין ומחוץ למבנה הפיקוד והשליטה המקובל של ארגון הגג בעיראק, והוראותיהם ופקודותיהם המבצעיות ניתנו להם במישרין על ידי אנשי משמרות המהפכה.