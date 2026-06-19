בן גביר הניף דגל מול פעילי המשט ללא קרדיט

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, קיבל את עתירת התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, והורה על הסרת "סרטון המשט". בנוסף, חויב השר בן גביר בתשלום הוצאות משפט בסך כולל של 35 אלף שקלים.

בעתירה נטען כי הסרטון מהווה תעמולת בחירות תוך שימוש אסור בנכסי ציבור, בניגוד לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959. המשרד לביטחון לאומי, שירות בתי הסוהר והיועצת המשפטית לממשלה השיבו לעתירה ותמכו בעיקרי טענותיה, בעוד השר בן גביר לא הגיש תגובה מטעמו.

בהחלטתו הבהיר השופט סולברג כי הדיון עסק אך ורק בהיבטים הנוגעים לדיני תעמולת הבחירות, ללא קשר להדים הציבוריים והבינלאומיים שעורר הסרטון. עוד נקבע כי הסרטון כולל רכיבים תעמולתיים, ובהם הצגת הישגיו ועמדותיו הפוליטיות של השר, וכן שימוש פסול בנכסי ציבור באמצעות הופעת שוטרים ואנשי שב"ס במדים ובמתחם ציבורי ששימש להחזקת פעילי המשט.

עוד צוין בהחלטה כי העתירה הוגשה כמעט שבועיים לאחר פרסום הסרטון, ולכן לא ניתן באותה עת צו ארעי להסרתו. עם זאת, הודגש כי התפוצה הרחבה של הסרטון אינה מייתרת את הצורך באכיפת החוק, וכי סמכות ועדת הבחירות אינה תלויה בהיקף החשיפה של ההפרה.

בהחלטה צוין כי מאחר שאין זו הפעם הראשונה שבה השר בן גביר מפר את הוראות סעיף 2א לחוק, הוטלו עליו הוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח לטובת התנועה למען איכות השלטון ו-25,000 ש"ח לטובת המדינה, באמצעות המשרד לביטחון לאומי, שירות בתי הסוהר והיועצת המשפטית לממשלה.