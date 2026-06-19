איציק בונצל, אביו של לוחם סיירת הצנחנים שנפל בעזה, פרסם קריאה פומבית לערוצי הטלוויזיה לעצור את שידורי תוכניות הריאליטי במוצאי השבת הקרובה.

הקריאה באה בעקבות נפילתם של ארבעה לוחמים באסון בלבנון, כאשר לדבריו חלק מהמשפחות טרם קיבלו את הבשורה הקשה.

בונצל כתב כי בחודשים האחרונים "אנחנו קוברים את טובי בנינו כמעט מדי יום", והוסיף כי המעבר המהיר מדיווחים על הנופלים לתוכניות בידור יוצר תחושת ניתוק קשה. לדבריו, "השגרה הזו הפכה לנוראית, והיא פוצעת את הלב של כולנו".

הוא פנה ישירות לערוצי קשת, רשת וכאן בבקשה שלא לשדר במוצאי השבת תוכניות ריאליטי, ובהן "האח הגדול", "רוקדים עם כוכבים" ותוכניות בידור נוספות. לטענתו, שידורן בערב קשה כל כך "יתפרש על ידינו כזלזול עמוק במשפחות השכולות ובכאב העמוק של האומה כולה".

בונצל פנה גם לציבור בישראל, "מימין ומשמאל, דתיים וחילונים", והדגיש כי הכאב אינו שייך למחנה פוליטי כזה או אחר, משום שהלוחמים שנפלו הגנו על כלל אזרחי המדינה. הוא קרא לציבור שלא לצפות בתוכניות הריאליטי אם ישודרו, לסגור את הטלוויזיה או לעבור לערוץ שיבחר למתן את שידוריו כאות הזדהות עם המשפחות השכולות.

לדבריו, הימנעות מצפייה היא "הכוח הצרכני והערכי שלנו כעם". הוא חתם את קריאתו בבקשה להפיץ את המסר, והוסיף כי "במוצ"ש הקרוב הציבור בישראל בוחר להשתתף בצער המשפחות, ולא ברייטינג".