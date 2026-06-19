צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי מפקדות בשעה שבתוכן פעלו מחבלי חיזבאללה במרחב הבקאע בלבנון.
במהלך הלילה תקפו הכוחות יותר מ-80 מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור במרחב נבטיה ובמספר אזורים נוספים במרחב הביטחוני ומעבר לו בדרום לבנון.
בזמן התקיפות חוסלו עשרות מחבלי חיזבאללה שפעלו באותן מפקדות. בדובר צה"ל הדגישו: "התקיפות בוצעו בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. כוחות צה"ל ממשיכים במשימתם במרחב הביטחוני בדרום לבנון, בדגש על השמדת התשתית התת-קרקעית האסטרטגית שארגון הטרור חיזבאללה בנה במרחב הבופור לאורך שנים".
בנוסף, במהלך הלילה, צה"ל זיהה כי חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בתגובה - צה"ל חיסל שני מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור והשמיד את המשגר ממנו נורו הרקטות לעבר הכוחות.