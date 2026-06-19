תיעוד מהשמדת המשגר ממנו נורו רקטות וחיסול המחבלים שנמלטו צילום: דובר צה"ל

צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי מפקדות בשעה שבתוכן פעלו מחבלי חיזבאללה במרחב הבקאע בלבנון.

במהלך הלילה תקפו הכוחות יותר מ-80 מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור במרחב נבטיה ובמספר אזורים נוספים במרחב הביטחוני ומעבר לו בדרום לבנון.

תיעוד: תקיפות צה"ל הלילה בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

בזמן התקיפות חוסלו עשרות מחבלי חיזבאללה שפעלו באותן מפקדות. בדובר צה"ל הדגישו: "התקיפות בוצעו בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. כוחות צה"ל ממשיכים במשימתם במרחב הביטחוני בדרום לבנון, בדגש על השמדת התשתית התת-קרקעית האסטרטגית שארגון הטרור חיזבאללה בנה במרחב הבופור לאורך שנים".

בנוסף, במהלך הלילה, צה"ל זיהה כי חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בתגובה - צה"ל חיסל שני מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור והשמיד את המשגר ממנו נורו הרקטות לעבר הכוחות.