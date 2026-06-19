הזמר יונתן רזאל שוחרר הבוקר (שישי) מביתו של המרכז הרפואי שערי צדק לביתו במצב טוב, לאחר שאושפז במשך מספר שבועות בעקבות דימום מוחי ממנו סבל. כך נמסר מבית החולים, שציין כי במהלך אשפוזו קיבל טיפול רפואי ותומך במערך המוח.

לדברי המרכז הרפואי, הטיפול כלל את צוותי היחידה לטיפול נמרץ נוירולוגי בהובלת ד"ר סטפן מאוסבך, בשיתוף צוות היחידה לנוירו-רדיולוגיה בניהולו של ד"ר יעקב אמסלם, וכן את צוות הרופאים והאחיות של המחלקה לנוירוכירורגיה בראשות ד"ר נבו מרגלית. בבית החולים ציינו כי האבחון והטיפול המהירים, לצד המעטפת שניתנה לאורך האשפוז, אפשרו לרזאל לחזור לתפקוד רגיל ומלא.

במרכז הרפואי בירכו את רזאל ואת בני משפחתו עם שחרורו, ואיחלו לו בריאות שלמה והמשך יצירה ותרומה לעולם התרבות. עוד נמסר כי הצוותים הרפואיים והסיעודיים ליוו את הטיפול לכל אורך תקופת האשפוז.

משפחת רזאל מסרה, "אנו מלאים בהכרת הטוב להקב"ה על הניסים הגלויים אשר גמלנו. תודה רבה לעם ישראל הנפלא על התפילות והדאגה לשלומו של יונתן. ואחרונים חביבים, תודה גדולה ומיוחדת לכל צוות המרכז הרפואי שערי צדק, הרופאים והאחיות, על הטיפול המסור".