הרס"ר המיתלוגי של חטיבת הנח"ל, רב-נגד אהוד בנאי, הלך אמש (חמישי) לעולמו בגיל 78.

בנאי שהיה מזוהה עם השפם העבה שלו ועם המדים המגוהצים והכומתה הירוקה של הנח"ל שחבש באופן קבוע לראשו - נפטר בשנתו לאחר שהתמודד עם סיבוכים של מחלת הסוכרת. הוא הותיר אחריו שני בנים ושתי בנות.

לאורך שנות שירותו עברו תחתיו חיילים רבים שחלקם התקדמו לתפקידי מפתח במערכת הביטחון ובפוליטיקה הישראלית. בין היתר עברו תחת השגחתו הרמטכ"לים בני גנץ, הרצי הלוי ומשה (בוגי) יעלון.

"אבא לא היה אדם בריא", סיפר בנו אביב. "הוא היה לאחרונה בבית החולים מאיר, ופתאום אתמול אחרי שהוא התייצב הביאו לו ארוחת ערב, והוא לא תקשר וכנראה נרדם והפסיק לנשום. זה תפס אותנו בהפתעה, לא האמנו שככה זה יקרה. משום מקום הכל קרס. חשבתי שהוא יכול למשוך כמה שנים יפות, כבר עשינו ראיונות למטפלים. הכל נעצר".

"הוא היה צעיר בנפשו, רק בתחילת השנה הוא טס לדובאי עם האחיות שלי כי הוא רצה לראות עולם. הוא גם היה באילת לאחרונה בטיול של גמלאי צה"ל".