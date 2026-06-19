מועצת התקנים של לשכת עורכי הדין הבריטית הודיעה כי הטילה השעיה זמנית על כרים חאן, שהיה התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי לפני שהושעה על ידי בית המשפט בחודש יוני בגין האשמות בהתנהגות מינית בלתי הולמת.

"על פי תקנות האכיפה של מועצת התקנים של לשכת עורכי הדין הבריטית, ההשעיה הזמנית חייבת להיבחן כעת על ידי ועדת השעיה זמנית בדיון שיתקיים בתוך ארבעת השבועות הקרובים", אמרה המועצה, והוסיפה כי ההשעיה נכנסה לתוקף באופן מיידי.

בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג קבע הצבעה ל-24 ביולי באשר להדחת התובע הראשי כרים חאן מתפקידו.

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח בחודש אפריל על מעלליו של חאן ובין השאר דיווח כי קטאר הבטיחה "לדאוג" לו אם יוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת החקירה על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בעקבות המלחמה בעזה.

העיתון הזכיר גם תחקיר קודם של עיתון "הגרדיאן", שמצא כי שתי חברות חקירה פרטיות, Highgate ו-Elicius Intelligence, פעלו בניסיון לפגוע באמינותה של המתלוננת נגד חאן.