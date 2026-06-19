בכיר אמריקני לרויטרס אמר כי שראל וחיזבאללה הסכימו להפסקת אש החל משעה 16:00.

בכיר ישראלי אמר כי ישראל נמצאת כעת בהפסקת אש, "מבחינתנו זה לא זמן מלחמה". לדבריו, כוחות צה"ל יישארו בדרום לבנון וימשיכו לפעול נגד איומים מתהווים ונגד איומים על הכוחות ועל שטח ישראל.

מוקדם יותר ארה"ב עדכנה את איראן כי ישראל לא צפויה להסלים את תקיפותיה בלבנון למרות האסון הכבד בדרום לבנון שבו נפלו ארבעה לוחמים מאש חיזבאללה. כך דווח בצהריים (שישי) ברשת CNN.

מוקדם יותר הבטיח ראש הממשלה בנימין נתניהו, "ההנחיה שלי ברורה: ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה על התקפות אלה. צה"ל יפעל לסכל כל איום על כוחותינו ושטחנו. כפי שהבהרתי באופן חד משמעי, כולל אתמול: ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על יישובי הצפון".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר היום את תנחומיו למשפחות ארבעת הלוחמים שנפלו הלילה בלבנון. "לא נאפשר פגיעה בחיילינו ובאזרחינו וכל הפרה של הפסקת האש על ידי החיזבאללה תיענה בעוצמה רבה", כתב השר, והוסיף כי "צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון, מחוף הים ועד למרומי הבופור".

משרד החוץ של איראן גינה את התקיפות הישראליות בלבנון וטען כי על ארה"ב מוטלת אחריות ישירה לתקיפות. עוד נמסר כי איראן תנקוט בכל הצעדים הנדרשים "כדי להגן על האינטרסים ובעלות הברית שלה".

הבוקר הותר לפרסום כי סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, ועוד שלושה לוחמי חיל השריון ששמם טרם הותר לפרסום נפלו בדרום לבנון. מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש בלבנון באפריל, נהרגו 23 חיילים ואזרח עובד של משרד הביטחון בדרום המדינה.

האירוע הקשה קרה לאחר חצות, אז מטרה אווירית חשודה פגעה בטנק של כוחות גדוד 52 הפועלים בפיקוד גבעתי באזור כפר תבנית. לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי כי מה שפגע בכוח היה רחפן נפץ, בצה"ל מתחקרים את האירוע.

סא"ל בן שמחון הותיר אחריו אישה ושתי בנות. אישתו משרתת כקצינה קרבית בחיל האיסוף הקרבי והגבולות. מהמועצה האזורית גלבוע נמסר כי דור גדל במשפחה של לוחמים, וכי הוא וארבעת אחיו התגייסו לחטיבה 401, אח נוסף התגייס לחטיבת גולני. דור הובא למנוחות בבית העלמין שבבית השיטה היום בשעה 14:00. לבקשת המשפחה אין סיקור תקשורתי.

נשיא המדינה יצחק הרצוג שלח את תנחומיו למשפחות הנופלים בהודעה שפרסם בחשבונותיו. "לאחר שמפקד גדוד 52, סא"ל י', נפצע קשה בלחימה, קיבל על עצמו דור את הפיקוד ומאז הוביל את לוחמיו בחזית, בנחישות ובאחריות", כתב הרצוג על סא"ל בן שמחון. "הנופלים מצטרפים לרשימה ארוכה וכואבת מנשוא של בנות ובנים שנפלו בהגנה על המולדת והעם, כל אחד מהם עולם ומלואו. יהי זכרם של גיבורינו ברוך", כתב הנשיא.

בתקרית נוספת שאירעה הלילה בדרום לבנון, נפצע קשה קצין צה"ל במילואים ועוד ארבעה נגדים שנפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ.

אתמול נפל רס"ר במיל' אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, בקרב בדרום לבנון, לאחר שהופעל מטען על החפ"ק של סגן מפקד אוגדה 36. שבעה לוחמי צה"ל נוספים נפצעו בתקרית - 3 באורח בינוני ו-4 באורח קל. בין הפצועים בינוני גם סגן מפקד האוגדה, קצין בדרגת אל"ם.