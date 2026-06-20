מנרה שבמלון שרתון תל אביב מציעה חוויה קולינרית כשרה המשלבת קוקטיילים, תפריט עשיר ונוף לים. הארוחה נפתחת מול השקיעה התל־אביבית וממשיכה באווירה רגועה לאורך כל הערב.

לצד הקוקטיילים הוגשו מנות פתיחה ובהן פרח קישוא ממולא גבינות שהוגש עם יוגורט, וברוסקטה עם דג כבוש, תפוח אדמה, עגבנייה, בצל ופלפל חריף. גם הבטטה הלבנה שנאפתה באש והוגשה עם קרם שום, ויניגרט בזיליקום וגבינת המאירי הותירה רושם חיובי.

מנת הסשימי כללה שילובים מפתיעים, אך את מרכז תשומת הלב תפסה קומבינציית השף של יאמא־סאן מ־TYO, שכללה ספייסי טונה, סלמון דרגון, סשימי לוקוס וניגירי טונה וסלמון. תפריט הסושי הכשר זוכה לשבחים על איכותו, כאשר כל ביס מתואר כחווייתי במיוחד.

סושי בלתי אפשרי. מנרה צילום: אסף קרלה

גם במנות העיקריות בלט הלברק השלם שנאפה בטאבון עצים והוגש עם ויניגרט שבור, עגבניות, שומר, בזיליקום, שושקה, צ'ילי וסומק. לצד הדג הוגשו ירקות שנאפו יחד ויצרו שילוב טעמים עדין והרמוני.

האווירה במסעדה נשענת על קצב רגוע, פלייליסט, תאורה ונוף לים, ומיועדת למי שמבקש ארוחה ממושכת מול השקיעה. מנרה פתוחה ברצף משעות הצהריים ועד הלילה, מציעה עסקיות בצהריים וכן האפי האוור הכולל 25% הנחה על כלל תפריט האוכל והאלכוהול.

מנרה: מלון שרתון, תל אביב

כשרות: חלבי, הרבנות תל אביב

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פורסם בגיליון "נופשים"