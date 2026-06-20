מפלגת "הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ), המייצגת בכנסת את התנועה האסלאמית - הפלג הדרומי, חנכה ביום חמישי שעבר סניף של המפלגה ביישוב המוסלמי כפר מנדא.

טקס חנוכת הסניף נערך תחת הכותרת "כפר מנדא לקראת השפעה גדולה יותר", והשתתפו בו יו"ר רע"מ חה"כ מנסור עבאס, חברי כנסת נוספים מטעם רע"מ - ובהם אימאן ח'טיב יאסין ויאסר חג'יראת - וכן יו"ר המועצה המקומית עלי ח'דר זידאן ואישי ציבור נוספים.

הדוברים באירוע הדגישו כי הבחירות הקרובות מהוות ציון דרך מכריע עבור החברה הערבית, ולכן רע"מ חותרת להחליף את ממשלת נתניהו-בן גביר ב"ממשלת שינוי", שבה תהיה שותפה ותשפיע על קבלת ההחלטות.

עוד ציינו כי המטרה היא לקדם פתרונות לבעיות המטרידות את החברה הערבית, ובראשן המאבק בפשיעה, בעיות השיכון, ההכרה ביישובים הבלתי מוכרים, העברת תקציבים ליישובים הערביים ועוד.

נציגי רע"מ קראו למשתתפים באירוע לתמוך במפלגה, באומרם כי חיזוק כוחה משמעותו יכולת גדולה יותר להשפיע על קביעת המדיניות ולהביא הישגים לחברה הערבית.