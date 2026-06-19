אוריה נאור ויונתן בילט, יחד עם תלמידי ישיבת מקור חיים, מגישים את הביצוע ל"ברוך א-ל עליון".

לדבריהם, מדובר בניגון המתנגן כבר שנים רבות בישיבה, פותח את הלב לסיפורי מעשיות ונושא לחן מורכב ויפה של חסידות מודז'יץ.

מילות השיר הן של רבי ברוך בר שמואל ממגנצא, והלחן מיוחס לחסידות מודז'יץ. על העיבוד, ההפקה המוזיקלית והגיטרות הופקד יגאל שטטנר.

בביצוע משתתפים תלמידי הישיבה לצד אוריה נאור ויונתן בילט. במקהלה נטלו חלק עמיחי רייס, אהרן ארמן, כרמי אורבך, בארי כהן, אריאל סוקולבר, מתניה ברנשטיין, איתמר עציון, ישראל סודרי, עוז בן נחום ורווה אלירז.

אברהם בלטי ניגן בקלרינט, אבישי ישר בתופים ואורי כהן בפסנתר, מיקס ומאסטרינג. הקלטות השירה והקולות נערכו בישיבה על ידי יגאל שטטנר, לצד הקלטות נוספות באולפן של נחמן פורת, באולפן של אורי כהן ובאולפן של אבישי ישר.

על עיצוב התמונה הופקדו נווה צוקרמן וברק דיאמנט. מאחורי הקלעים ולב רחב סייעו אלישיב גרונר, הרב מאיר שמשוני והרב גילעד רוזנברג.