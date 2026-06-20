אמג'ד שביטה, מנכ"ל מפלגת "החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון" (חד"ש), טוען כי קיים תיאום בין מפלגת "הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ) לבין מחנה נפתלי בנט ואביגדור ליברמן.

את הדברים אמר בריאיון לערוץ הערבי־ישראלי "כל אל־ערב".

לדברי שביטה, רע"מ מתאמת את מהלכיה עם גורמים פוליטיים שעשויים להקים ממשלה שתחליף את ממשלת הימין הנוכחית. עוד אמר כי חד"ש מעוניינת להפיל את הממשלה "בכל מחיר", אך אינה רואה את עצמה מצטרפת כשותפה לקואליציה שתקום.

במקביל ציין שביטה כי אם הממשלה הבאה תגלה יחס חיובי כלפי החברה הערבית, חד"ש עשויה לשקול להעניק לה רשת ביטחון ראשונית שתאפשר את הקמתה.

ברקע הדברים עומדים המגעים להקמת רשימה ערבית משותפת מרובעת, שעלו לאחרונה על שרטון בעקבות מחלוקת סביב הדרישה לגבש מצע משותף. לפי המתואר, רע"מ התנגדה לכך וסברה כי הרשימה צריכה להיות טכנית בלבד, כך שכל מפלגה תפעל לאחר הבחירות בהתאם למדיניותה.

עוד נמסר כי ח"כ מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, הביע עניין להצטרף לקואליציה שתחליף את ממשלת הימין והציע כי מפלגות חד"ש ותע"ל יעניקו רשת ביטחון להקמתה.