משפחה במודיעין עילית ניצלה משריפה שפרצה בדירתה לאחר שאחת מבנות המשפחה התעוררה בעקבות העשן והעירה את יתר בני הבית.

בני המשפחה הצליחו להימלט מהדירה לפני שהאש והעשן התפשטו ברחבי הבית.

לוחמי אש ממרחב בנימין שהוזעקו לרחוב מסילת יוסף זיהו שריפה באחת הדירות ופעלו לכיבוי האש, לסריקות אחר לכודים ולשחרור החום והעשן. מחקירה ראשונית עולה כי השריפה פרצה בעקבות נרות שהודלקו על גבי מקרר בבית.

במהלך השבת הוזעקו הצוותים גם לשריפה נוספת ברחוב חפץ חיים בעיר. במקום עלה באש ארון חשמל, והעשן הרב שהתפשט בחלל הבניין חייב את לוחמי האש לבצע פעולות לכיבוי השריפה, לשחרור העשן ולסריקות אחר לכודים.

רשף מוני בן ציון, שפיקד על האירועים, אמר כי, "אסון כמעט שאירע בשריפה ברחוב מסילת יוסף בעיר, אלמלא אחת מבנות המשפחה לא הייתה מתעוררת בעקבות השריפה, היינו באירוע אחר לחלוטין. מדובר בשריפה שהעשן הכבד מילא את כל חלל הבית, והטמפרטורה הגבוהה שררה במקום".

בן ציון הוסיף כי, "זו ההזדמנות להזכיר כי: גלאי עשן מציל חיים! גלאי העשן מתריע על פרוץ השריפה ומאפשר לנו להימלט ולמלט את היקרים לנו".