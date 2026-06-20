בצה"ל ממשיכים לחקור את התקרית הקשה שבה נהרגו ארבעה לוחמי גדוד 52 של חיל השריון, בהם מפקד הגדוד סא"ל דור בן שמחון, סמ"ר יואב קליין ושני לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום.

לפי תחקיר ראשוני שפורסם הערב בכאן חדשות חיזבאללה ביצע מתקפה משולבת שכללה ירי טילי נ"ט ושיגור רחפן נפץ לעבר הטנק.

התקרית אירעה במסגרת פעילות של אוגדה 36 ברכס עלי טאהר, מדרום לנבטייה. על פי ממצאי התחקיר הראשוניים, לאחר ירי טילי הנ"ט הצליח רחפן חמוש לחדור לטנק דרך המסדרון האחורי, ככל הנראה כשהוא נושא חימוש נ"ט, והתפוצץ בתוך הכלי.

בצה"ל מציינים כי סוגיית חדירת הרחפן לטנק עומדת במוקד החקירה של חיל השריון. עוד הדגישו כי לפי הממצאים שנאספו עד כה, הפיצוץ בתוך הטנק לא נגרם כתוצאה מתקלה טכנית.

בשלב זה הטנק עדיין לא חולץ מדרום לבנון, עובדה המעכבת את השלמת התחקיר המקיף. בצה"ל מעריכים כי חילוץ הטנק יתבצע במהלך הימים הקרובים, ולאחריו ניתן יהיה לבצע בדיקות נוספות ולגבש מסקנות מלאות.