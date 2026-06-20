משטרת אדינבורו בסקוטלנד עצרה בליל שבת אדם חמוש שפגע בתושבים מוסלמים ופצע חמישה מהם.

השוטרים הסקוטים הוזעקו סביב השעה 21:00 בליל שבת לאחר דיווחים על אדם החשוף בחלק גופו העליון, המשתולל בעיר ופצע שני מתפללים מוסלמים שיצאו ממסגד.

זמן קצר לאחר מכן הגיעו דיווחים נוספים על אותו אדם המנסה לפרוץ לחנויות השייכות למוסלמים, ומנפץ חלונות ראווה של בתי עסק. במהלך המתקפה הזו נפצעו עוד שלושה תושבי האזור, ככל הנראה מוסלמים גם הם. בשעה 21:30 הצליחו השוטרים לעצור את האדם, בן 36, ולהשתלט עליו.

באחד הסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה החשוד כאשר הוא שוכב על המדרכה ומסביב שוטרים, בעוד הוא צועק "אני מגן על המדינה!". בסרטונים אחרים נראה החשוד כאשר הוא מסתובב בתוך חנות בתחנת דלק, ומשליך חפצים על הרצפה.

משטרת אדינבורו מסרה כי חמישה גברים, בני 22, 24, 27 ו-39 נפצעו באירוע התקיפה, שהתרחש ככל הנראה על רקע אנטי מוסלמי. הם פונו לבתי החולים באזור, כאשר אף אחד מהם לא נמצא בסכנת חיים.

קצינת המשטרה קון פאטון, המובילה את החקירה, אמרה כי "אני רוצה לשלוח מסר ברור של תמיכה לכל הקהילות שלנו. אין מקום לגזענות או לשנאה דתית בסקוטלנד, אשר נמצאת במיטבה כשאנחנו עומדים יחד. העבודה הנרחבת נמשכת כדי לקבוע את כל הנסיבות של האירוע. אני רוצה להודות לשוטרים שלנו שהגיבו באומץ ובמקצועיות, תוך התמקדות בהגנה על הציבור".