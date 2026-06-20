אביו של סמל ריף הרוש הי"ד, שנפל בקרב ברצועת עזה, פרסם פוסט אישי שבו שיתף בתחושותיו לנוכח הודעות "הותר לפרסום" המתפרסמות על חללי צה"ל.

לדבריו, בכל פעם שהוא נתקל במילים הללו, הוא שב אל הרגע שבו קיבלה משפחתו את הבשורה הקשה.

"פתיחת הדלת. ההבנה. הילד שלך נהרג. צעקות השבר. הנפילה לרצפה. הזעקה לשמיים", כתב, ותיאר את בני המשפחה והקרובים המגיעים לבית, את השאלות, חוסר ההבנה וההתמודדות עם סידורי הלוויה.

עוד סיפר כי בהמשך מגיעה גם הבקשה להעביר תמונה לצורך פרסום ההודעה. "אנשים ממשיכים להגיע. המשפחה מתקבצת. לילה ארוך ללא שינה. 'הותר לפרסום' בטלוויזיה, ברשתות, בכל מקום", כתב.

לדבריו, "עבור העולם זו הייתה עוד הודעת 'הותר לפרסום'. עבורנו זו הייתה תחילתם של חיים אחרים. שתי מילים שהפכו להיות קו הגבול בין מי שהיינו לבין מי שנאלצנו להיות מאז".

את הפוסט חתם בפנייה אישית לבנו הגיבור, "תם ונשלם כל מה שהכרנו קודם. כמה חבל שנהרגת, ריף. כמה חבל שממשיכים להיהרג. אני אוהב אותך, ומתגעגע אליך מאוד".