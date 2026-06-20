דובר צה"ל הודיע כי מוקדם יותר היום (שבת) תקף צה"ל במרכז רצועת עזה וחיסל את אחמד סמיר מחמד ושאח שהיה מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ושימש כפעיל צליפה.

לפי ההודעה, ושאח חוסל לצד שני מחבלים נוספים מארגון הטרור חמאס.

בצה"ל מסרו כי במקביל לעבודתו כצלם של אל-ג'זירה בשנים האחרונות, היה ושאח פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה קידם מתווי צליפה ופעולות טרור נוספות נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

עוד צוין כי ושאח עבד עם אחיו, מחמד סמיר מחמד ושאח, שאותו הגדיר דובר צה"ל כמחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של חמאס, שפעל במסווה של עיתונאי אל-ג'זירה וחוסל באפריל.

לדברי דובר צה"ל, בשל פעילותו הצבאית בעת האחרונה והאיום שהיווה על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, חוסל ושאח בתקיפה מדויקת מהאוויר.