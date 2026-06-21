הותר לפרסום שמו של הלוחם השלישי שנפל באסון הטנק ביום חמישי בלילה: סמ"ר ליאב כבביה בן 20, מהוד השרון הי"ד.

באסון נפלו גם סמ"ר יואב קליין ז"ל, סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום.

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, ספד לבן העיר ליאב כבביה ז"ל שנפל באסון טנק המג"ד: "ליאב, בן 20, עם עיניים טובות, דימיון מפותח וחלומות בלי סוף. ליאב אהב מוזיקה וים ורצה תמיד להשפיע ולהיות הכי טוב שיכול להיות. כך הגיע לצוות טנק מג"ד 52 איתו שירת בגזרות השונות, באירועים רבים ומסוכנים שלא ריפו את ידיו, עד האירוע האחרון בו נפגע הטנק בצורה קשה".

ראש העיר הרצליה, יריב פישר, אמר: "שוב הלב נשבר בצער עמוק ובכאב גדול התבשרנו על נפילתו של יואב קליין ז"ל, בן הרצליה ובוגר תיכון היובל. לפני שלוש שנים בלבד הוא עוד היה תלמיד בבית הספר. צעיר עם עתיד שלם לפניו, כדורסלן מוכשר ואהוב, שגדל בעיר שלנו ובחר לצאת ולהגן על המדינה ועל כולנו. אני מחבק מרחוק את הוריו, ערן ועינת, את בני המשפחה, החברים וכל מי שזכה להכיר את יואב".

"אין מילים שיכולות לנחם אובדן כזה ואין כאב גדול יותר מהורים שנאלצים להיפרד מבנם. הרצליה מרכינה היום את ראשה. נזכור את יואב, את החיוך שלו, את הדרך שלו ואת ההקרבה האדירה שלו. יהי זכרו ברוך".

ניר בן ארי ויואב קליין ז"ל באדיבות המשפחות

מוקדם יותר הותר לפרסום שמו רס"ל ניר בן ארי, לוחם עוצבת הקומנדו בן 21 מכרם מהר"ל, שנהרג הלילה בדרום לבנון מירי רקטות ורחפני נפץ של חיזבאללה. רס"ל ניר בן ארי ז"ל, ששירת כלוחם ביחידת הקומנדו מגלן בתפקיד רס"פ, היה אמור לצאת לחופשת שחרור בסוף החודש. ניר נולד וגדל במושב כרם מהר"ל, והותיר אחריו שלושה אחים - גיא, שי ושיר. בעוד תשעה ימים הוא היה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-22.

במשפחתו סיפרו כי הוא "אהב את החיים, את המשפחה, את החברים. היה לו קשר מיוחד עם שני האחים ועם האחות שיר. ילד עם נוכחות מטורפת. תמיד שמח. תמיד היה מוקף בחברים. ילד חזק מאוד, גם בגוף, גם בראש. הראשון בכל דבר".

"בתחילת השבוע נקבע לו טסט לאופנוע. היה לו כרטיס טיסה לתאילנד לאמצע חודש אוגוסט". חבר המשפחה ניר ברוך סיפר רק אתמול הוא עוד היה בבית, אך בחר לחזור לחבריו ולהיכנס ללבנון. הלווייתו של רס"ל ניר בן ארי צפויה להיערך מחר ב-16:00 בבית העלמין שבמושב כר"ם מהר"ל.

אסיף איזק, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, ספד לו: "ניר היה מלח הארץ במלוא מובן המילה - צעיר ערכי, מצטיין בלימודיו, ספורטאי, לוחם ומפקד, אך מעל הכול אדם שאהב את החיים, את משפחתו ואת חבריו, ותמיד היה מוקף באנשים שנמשכו לאור, לשמחת החיים ולנוכחות המיוחדת שלו. ניר עמד בפתחו של פרק חדש בחייו, עם אינספור תוכניות, חלומות ועתיד מבטיח שנגדע באכזריות".

אלפא וינברגר, מנהלת תיכון כפר גלים שבו למד בן ארי, כתבה כי "ניר סיים את לימודיו בתשפ"ב, למד במגמות ביולוגיה ופיזיקה. משפחתו היא חלק בלתי נפרד מאיתנו". בחודש שעבר נפל מרחפן נפץ בדרום לבנון סמ"ר נועם המבורגר ז"ל, שלמד גם הוא בכפר גלים, והמנהלת הוסיפה: "זהו אובדן שני וכבד מנשוא לקהילה שלנו. הלב נשבר אל מול החיים הצעירים שנגדעו והכאב העצום של המשפחה".

לפני שלושה ימים, נפל רס"ר במיל' אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, בקרב בדרום לבנון, לאחר שהופעל מטען על החפ"ק של סגן מפקד אוגדה 36. הלוויתו תתקיים מחר (ראשון) בשעה 12:00 בחיפה.

שבעה לוחמי צה"ל נוספים נפצעו בתקרית - 3 באורח בינוני ו-4 באורח קל. בין הפצועים בינוני גם סגן מפקד האוגדה, קצין בדרגת אל"ם.

35 חיילים נפלו מאז חידוש המערכה בצפון לפני כשלושה חודשים, עם פרוץ מבצע "שאגת הארי", 22 מהם אחרי שהוכרזה הפסקת אש. מתחילת המלחמה פורסמו שמותיהם של 961 חללי צה"ל, בהם 473 לוחמים שנפלו בקרבות ברצועת עזה ו-82 לוחמים שנפלו בקרבות בדרום לבנון.