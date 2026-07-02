זיהוי וחיסול המחבל שיצא מהמנהרה דובר צה"ל

כוחות יחידת אגוז, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 36 במרחב רכס עלי טאהר, זיהו מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שיצא מאחד הפירים של תשתית הטרור התת-קרקעית במרחב הביטחוני שבו פועלים הכוחות.

לפי צה"ל, המחבל היווה איום מיידי על הכוחות. בעקבות הזיהוי, חיל האוויר תקף את המחבל בהכוונת לוחמי אגוז וחיסל אותו.

בצה"ל ציינו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב רכס עלי טאהר ואינם מאפשרים למחבלי חיזבאללה לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות ולנוע במרחב.

עוד נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו, ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל.