בכנס הווירטואלי בשבוע שעבר השתתפו מעל 150 נשים - מחנכות, רבניות ונשות מקצוע ששותפות לשליחות של בניית בתים בישראל.

במהלך השידור שיתפה נחמה ביטקובר, מייסדת מכון 'עומק הקשר', כיצד בעזרת שיטת האימון שבנתה לאחר שנים רבות של ניסיון, בנות רבות הצליחו בעזרת ה' להקים בית בישראל, וכבר המכון ליווה למעלה מ-2000 חתונות מרגשות!

לאור הביקוש יתקיים שידור חוזר של הכנז ביום שני הקרוב, ז' תמוז (22.6). ההשתתפות בשידור ללא עלות, אך מותנה בהרשמה מראש כאן (קישור)

למה כדאי לך להצטרף?

תוכן מעשי ומרתק - גלי את הכלים והטכניקות איתן מכון עומק הקשר ליווי מעל 2000 בנות לחתונה

הצצה אל מאחורי הקלעים - פאנל מקצועי עם המאמנות המנוסות של המכון .

הזדמנות נדירה - ללמוד ישירות ממייסדת המכון וליהנות מהשראה שאין לה תחליף .

חוויה חיה עם שחקניות פלייבק מיידלע - תוכלי להרגיש ממש כאילו את בקליניקה ולחוות את התהליך מבפנים .

כאמור, הערב יתקיים כנס נוסף בעקבות הביקוש הרב. הכניסה ללא עלות, אך המקומות מוגבלים, אז אל תחכי - הירשמי עכשיו והבטיחי את מקומך!

"מה שאהבתי בכנס, שמלמדים מההתחלה להאמין בבחורה וביכולת שלה למקד לעצמה את התשובות", אומרת מרחביה - אחת ממשתתפות הכנס אתמול. "אני הרגשתי שהכלים לזיהוי ופריצת חסימות הם משמעותיים ממש, אשתמש בזה עם מתאמנות שלי", אמרה נינה, מטפלת שהגיעה לקבל עוד כלים.

ההשתתפות בכנס הוירטואלי הינה ללא עלות אך מספר המקומות מוגבל.

תחום הליווי לרווקות צובר בשנים האחרונות תאוצה במגזר הדתי והחרדי וזו הזדמנות נדירה למי שמחפשת מקצוע עם שליחות ופרנסה להיכנס לתחום המבוקש ולעזור לבנות להקים בית, "כל בחורה שמתחתנת בזכות הליווי - זה משמח בצורה שאי אפשר להסביר'', מסכמת יעל - בוגרת המכון.

לחצי כאן לכניסה לכנס ביום שני 22.6 ז' תמוז בשעה 20:00