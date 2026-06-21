סיום הש"ס בלבנון ללא קרדיט

לוחמים מחטיבת גבעתי השתתפו בימים האחרונים במעמד סיום הש"ס הבבלי שנערך בדרום לבנון על ידי לוחם, תלמיד ישיבת הכותל.

המעמד התקיים במהלך השירות המבצעי של הכוח, כאשר חבריו של הלוחם ציינו עמו את השלמת לימוד הש"ס לאחר שנים של התמדה בלימוד הדף היומי.

הלוחם שיתף את חבריו בדרך שהובילה אותו לרגע המיוחד. "איך התחלתי ללמוד? בכיתה ט' נגמר סבב של הדף היומי והיו מלא סיומים ברחבי הארץ. אני ועוד כמה חבר'ה אמרנו שנעשה את זה גם, כדי שנגמור את הש"ס בשיעור ג'", סיפר.

בדבריו הזכיר את דבריו של ראש ישיבת הכותל, הרב ברוך וידר. "ראש הישיבה אומר לנו תמיד שצריך לגדל דור של תלמידי חכמים בארץ ישראל, וכאן בצבא זה בא לידי ביטוי - התורה הארץ-ישראלית שלנו", אמר.