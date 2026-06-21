הרב דוד אוחיון, רבה של אלפי מנשה ויו"ר ועד הרבנים, הודיע לחברי ועד הרבנים ולרבני הערים כי התקבלה החלטה לחדש את מנהג לבישת בגדי השרד המסורתיים לרבני הערים. לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות עם רבנים רבים והנהלת הוועד.

בהודעה נכתב כי המהלך נועד ל"הרמת קרן וכבוד התורה והרבנות". עוד צוין כי ההחלטה התקבלה ברוב מניין ובניין, מתוך רצון להחזיר עטרה ליושנה.

לפי ההחלטה, רבני הערים ילבשו את איצטלא דרבנן במועדים ובטקסים בעת שירותם בקודש. בהודעה הודגש כי הלבוש נועד לחזק את מעמד הרבנים ולהגביר את השפעת הקדושה על צאן מרעיתם.

עוד נמסר כי איצטלא זו שונה משאר בגדי הראשון לציון, ובכלל זה גם במצנפת, "בכדי להבדיל בין קודש לקודש". הרב אוחיון הוסיף כי לצורך קביעת המידות והחיוט יש ליצור קשר בדחיפות עם ועד הרבנים, וציין כי מדובר ביוזמה "ברוכה" שהושקעה בה "מחשבה גדולה ועמוקה".