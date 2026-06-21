רס"ן א', סמג"ד גדוד 52 "הבוקעים", פרסם אגרת ללוחמי הגדוד ולבני משפחותיהם לאחר נפילתם של מפקד הגדוד סא"ל דור בן שמחון ושלושת אנשי צוות הטנק סמ"ר נוה חבשוש, סמ"ר יואב קליין וסמ"ר ליאב כבביה בקרב בדרום לבנון.

בפתח דבריו כתב הסמג"ד: "הימים האחרונים הם מהקשים שידע הגדוד. איבדנו את מפקד הגדוד שלנו ולוחמים יקרים שנפלו בקרב. הכאב גדול, החלל עצום, והלב של כולנו עם המשפחות השכולות".

לדבריו, לצד האובדן הכבד עמדו הלוחמים במשימה משמעותית: "לצד הכאב, עמדנו במשימה החשובה ביותר שיכולנו לעמוד בה - להשיב את חברינו הביתה. לאחר מאמצים רבים ותחת תנאים מורכבים הצלחנו לחלץ את החללים משדה הקרב ולהביאם לקבורה בישראל".

הסמג"ד הוסיף כי ביום הלוויותיהם של הנופלים יעמוד הגדוד לזכרם וימשיך לשאת את מורשתם: "היום נלווה אותם בדרכם האחרונה. נעמוד זקופים, נרכין ראש לזכרם ונבטיח כי מורשתם, רוחם ודוגמתם ימשיכו להוביל אותנו".

בהמשך הדגיש כי חרף הכאב המשימה המבצעית נמשכת: "זהו רגע של אבל, אך גם רגע של אחדות. הגדוד חזק, המשימה נמשכת, ואנו נמשיך לפעול בלחימה בכל הכוח מתוך אחריות, מקצועיות ורעות - עד שיעצרו אותנו, וככל שנידרש לכל משימה".

הוא פנה גם לבני המשפחות והודה להם על התמיכה המתמשכת בלוחמים: "בימים אלו גם אתם נושאים את המערכה על כתפיכם. לצד הלוחמים והמפקדים שנמצאים בחזית, אתם מתמודדים עם הדאגה, חוסר הוודאות והמתח המתמשך".

הוא הוסיף, "בשם מפקדי וחיילי הגדוד אני מבקש לומר לכם תודה. תודה על החוסן, על האמונה, על התמיכה ועל הכוח שאתם מעניקים ליקיריכם מדי יום. אתם חלק בלתי נפרד ממשפחת הבוקעים ומיכולתנו לעמוד במשימותינו גם ברגעים הקשים ביותר".

את האיגרת חתם במילות ההמנון הגדודי: "בראש מורם נחזור ממשימתנו, אחרי קרבות רווי דמים, כמנצחים נניפה את דגלנו, אנו הבוקעים".