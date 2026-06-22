במכללה להלכה מבית מכון צורבא מרבנן משיקים בימים אלה קורס חדש ללימוד הלכות חגים למבחן ברבנות, עליו מספר בראיון לערוץ 7 הרב בן ציון אלגאזי, ראש המכון.

"הקורס נותן פתיחת שערים מחודשת לכל מי שרוצה לראות מעבר לצמצום הפשוט של עירוב התבשילין והגרגרים של הרימון שהוא אוכל בראש השנה. אנחנו פותחים שערים חדשים בפני כל אחד ללמוד את החגים בצורה יסודית", אומר הרב ומדגיש את חשיבות ההיכרות בחומר מתוך לימוד, העמקה וידיעה ולא רק מתוך שמועה או שברירי ידיעות.

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הקורס החדש נפתח אחרי לימודי איסור והיתר, שבת וטהרת המשפחה, והוא מיועד "לכלל עמך בית ישראל", כלשונו של הרב אלגאזי המציין את השילוב בין היכרות עם פרטי ההלכה לבין היכולת להיבחן על החומר בבחינות הרבנות הראשית, גם אם אין מדובר בכוונה להפוך לרבני ערים וכיוצא באלה.

"אדם שלומד לסמיכה לרבנות, רמת הלימוד וצורת הלימוד מעלה קומה את כל רוממות החיים שלו", אומר הרב ומוסיף כי לאחר לימוד מעמיק שכזה "המשפחה מסתכלת אל האבא אחרת, הוא עצמו מסתכל על עצמו אחרת, הוא במקום אחר בחיים. זה לעלות מדרגה".

הלימוד, גם בקורס החדש, מתבצע בשיטה הייחודית של המכון ובנוסף "לומדים את החומר בצורה יסודית כחבורה בכל שבוע יחד כשעת לימוד עם כלים נוחים מאוד ללימוד, חזרה, שינון והשתלמות". התוצאה של לימוד שכזה היא אלפי בוגרים שלמדו גם בשיטת הצורבא וגם מגיעים להצטיינות במבחני הרבנות. "הם מתמודדים עם אברכים שלומדים ימים שלמים ובהתמדתם וברצון הבלתי נלאה שלהם להשיג השגה אחרת בחיים, הם מצליחים בצורה בלתי רגילה".

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הרב מרחיב אודות תחום הלימוד, הלכות חגי ישראל, שלמעשה מאפשר ללומד להיחשף לחומר מתוך הכתובים פנימה. "לצערי הרב אני חווה מציאות שבה יש להמון אנשים ידיעות בהלכה אבל הן מפוזרות, תלושות, באות מהבית, מהסבתא, מקצת מה ששומעים ברדיו... אף פעם לא למדו את מה שאמורים לקיים בצורה הכי ברורה עם המשפחה כדי לדעת את הדברים בצורה מאוד יסודית. הלכות ראש השנה, הלכות יום הכיפורים, הלכות סוכות, אלו דברים שבכל שנה אנחנו חווים אותם וכעת יש הזדמנות לבוא וללמוד אותם בצורה יסודית ורצינית, לדעת את החומר ולא לגמגם כשישאלו...".

"כל שיעור עבורי הוא התרגשות", אומר הרב אלגאזי ומספר על לימודי הלכות שבת שהוא מקיים במכללה להלכה לקראת השנה הבאה, "120 חבר'ה לומדים איתי ביחד בכל שבוע הלכות שבת וכל שבוע זו התרגשות. אנשים מגיעים מתוך עבודתם, טייסים, רופאים ואיש שיפוצים, כולם ביחד, עמך בית ישראל, כל אחד מהמקום שלו עולה מדרגות כדי להגיע לשיעור ולהרגיש חוויה אחרת".

הרב קורא לקהל הרחב "לא להתעצל, לא לחשוב יותר מדי, לבוא להצטרף. אחר כך אנשים אומרים לי שזה היה משהו אחר לגמרי, היה שווה".

על המכללה להלכה שבמכון מרחיב הרב אלגאזי מעט ואומר כי המקום פרץ "דרך ייחודית לאמונה בציבור הרחב. בדרך כלל אנחנו מאמינים באברכים שיושבים ימים ולילות בבית המדרש, לומדים ומשתלמים ויש רבנים ודיינים שלומדים בבית המדרש. אנחנו מביאים את התורה לציבור הרחב. 'הנה ימים באים נאום ה'... לא רעב ללחם לא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה''. אני חווה זאת מדי יום ביומו כאשר אלפים לומדים את כל ההלכות שאמורות להיות חלק מחייהם ביום יום".

"בימינו אנשים מסיימים את העבודה מוקדם ויש להם זמן פנוי, כעת יש להם יכולת ללמוד משהו שהוא מעבר במקום לכלות זמנם לריק ולבהלה. אנשים מרגישים שהם עושים משהו בחיים והמכללה פרצה עבורם דרך, גם במקצועות ההלכה, גם בסופרות סתם, שחיטה, מילה, גם בהשתלמות לקראת רבנות, אולי גם דיינות", אומר הרב ומזכיר את קורס הדיינות המיוחד שגם אותו פותח המכון עבור הציבור הרחב.

"אנשים פתאום מבינים שהתורה שייכת לכולם. התורה היא של כלל עמך בית ישראל. כולם יכולים להשתלם, להיות פוסקים ורבנים זה עוד דבר, אבל כולם יכולים לשתות ממעיין התורה ולהרבות את צימאונם הרב ברוחניות. זה הזמן וזו ההזדמנות".

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