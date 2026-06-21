דוד צבי ושהם שושנה עטיה קיימו ביום חמישי האחרון את מצוות פדיון הבן לבנם הבכור במתחם של תנועת "חוזרים הביתה" מול הגדר המקיפה את רצועת עזה.

הבחירה במקום לא הייתה מקרית. בדיוק לפני שנה חגגו בני הזוג באותו מתחם את אירוע שבע הברכות לאחר נישואיהם, וכעת שבו אליו כדי לציין תחנה משפחתית משמעותית נוספת.

במהלך האירוע הביעו השניים את תקוותם לעתיד. הם אמרו כי הם "מצפים, מקווים ודורשים" לקיים בעתיד את טקס החלאקה של בנם ב"שבות עזה" שמעבר לגדר.

הדברים נאמרו כחלק מהשאיפה שהביעו ביחס לעתיד האזור, כאשר בני הזוג הדגישו את הקשר שהם חשים למקום שבו ציינו את שתי התחנות המשפחתיות המשמעותיות בשנה האחרונה.