אוניברסיטת תל אביב דורגה במקום הראשון מבין כלל האוניברסיטאות בישראל בדירוג QS העולמי לשנת 2027.

על פי תוצאות הדירוג, האוניברסיטה ממוקמת במקום ה-208 בעולם ומובילה את כלל המוסדות האקדמיים בישראל.

הדירוג, הנחשב לאחד המדדים היוקרתיים והמשפיעים בעולם ההשכלה הגבוהה, בחן השנה יותר מ-1,500 אוניברסיטאות מרחבי העולם. אחריה דורגו בישראל האוניברסיטה העברית במקום ה-218 והטכניון במקום ה-334 בעולם.

בראש הדירוג העולמי ניצבות השנה אוניברסיטאות MIT, סטנפורד ואוניברסיטת אוקספורד. התוצאות משקפות את ביצועי המוסדות במגוון תחומים, בהם מחקר, הוראה, תעסוקת בוגרים ובינלאומיות.

הישגה הבולט של אוניברסיטת תל אביב נרשם במדד הציטוטים לחבר סגל (Citations per Faculty), שבו דורגה במקום ה-29 בעולם.

המדד, המהווה 20% מהציון הכללי, בוחן את היקף ההשפעה של הפרסומים המדעיים של חוקרי המוסד על הקהילה האקדמית הבינלאומית.

דירוג QS של חברת Quacquarelli Symonds נחשב לאחד ממדדי ההשוואה המרכזיים בין מוסדות אקדמיים ברחבי העולם. הדירוג מתבסס על נתונים ממיליוני מחקרים אקדמיים ועל מאות אלפי ראיונות עם אנשי אקדמיה ומעסיקים.

המדד בוחן מדי שנה כ-1,500 מוסדות להשכלה גבוהה ומדרג אותם על פי שורה של פרמטרים, ובהם היקף הציטוטים למחקר, הערכת עמיתים, יכולת התעסוקה של בוגרי המוסד ורמת הבינלאומיות של הסגל והסטודנטים.