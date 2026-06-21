האב השכול חגי לובר פרסם היום תגובה חריפה לדבריו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שטען בשיעורו השבועי כי השינוי ביחסו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לישראל נובע ממעצרי עריקים חרדים.

בפוסט שפרסם תחת הכותרת "למה טראמפ התהפך עלינו?", כתב לובר בסרקזם כי "אין שום ספק ולו הקל שבקלים שבכל אשמים החילוניים, או הציונים הדתיים, או החיילים והשוטרים".

בהמשך מתח ביקורת על מי שלדבריו אינם נושאים בנטל המלחמה. "לאלה שעומדים כבר שנתיים וחצי על הדם, ואוטמים אוזניהם לתחנוני אחיהם לעזרה, וממשיכים בחייהם כאילו כלום לא קרה, ויוצאים לחופשת 'בין הזמנים' ולטיולים וגאים ומהללים עריקים ומשתמטים ורוקדים מול הכלא בזמן שאחרים קוברים בנים - אין ספק שהם צחים משלג וטהורים מפנינה", כתב.

לובר המשיך וכתב כי לפי גישה זו, הקב"ה "מתעלם מדמעות יתומים ואלמנות מלחמה, ומעיניהם העייפות של מילואימניקים גיבורים ומנשותיהם שנושאות בעול הבית לבדן ומעניש את עם ישראל רק בגללם".

הוא הוסיף: "והכאב גדול מנשוא, ותורת החסד חוגרת שק, ושמו של אותו אלוה-ים מחולל".

בסיום הפוסט פנה ישירות לציבור החרדי: "ואיפה אתם ציבור חרדי? איפה השכל הישר, של ציבור מלא חסד וחמלה, אימרו אתם - זו תורה?".

הדברים נאמרו בעקבות שיעורו השבועי של הרב יצחק יוסף, שבו התייחס לסוגיית גיוס בני הישיבות וליחסי ישראל וארצות הברית.

"מזמנו של בן גוריון, שם רשעים ירקב, פטרו בחורי ישיבות מהצבא", אמר הרב יוסף. בהמשך הוסיף: "התורה מגנה עלינו. טראמפ התהפך עלינו בגלל רדיפת בני הישיבות על ידי אִיזֶבֶל המרושעת הזו. היא זו שנותנת את ההוראות", אמר בהתייחסו ליועצת המשפטית לממשלה.