שר הביטחון ישראל כ"ץ סותר את הלוחמים בשטח שדיווחו על הגבלות שהוטלו על פעילותם בלבנון והבהיר כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת איומים נגד ישראל.

"לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים", אמר כ"ץ. לדבריו, "בעקבות הפגיעה בכוחותינו, צה"ל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות".

שר הביטחון הדגיש כי "שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת". עוד ציין כי "כל הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים, כאשר כוחותינו פרושים באזור הביטחון בקו הצהוב בלבנון ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור".

בהמשך התייחס כ"ץ להסדר הפסקת האש והבהיר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מהשטח שבו מחזיק צה"ל: "הפסקת האש עליה הוכרז אתמול משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון. כפי שרה"מ בנימין נתניהו ואני הבהרנו: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון".

דבריו של כ"ץ מגיעים על רקע דיווח שפורסם הבוקר בגלי צה"ל, ולפיו צה"ל צמצם בשבוע האחרון באופן דרמטי את היקף התקיפות בדרום לבנון בעקבות החמרה משמעותית במדיניות הפעלת האש.

לפי הדיווח, כבר בתחילת השבוע שעבר קיבל פיקוד הצפון הנחיה לנצירה כמעט מלאה של האש בדרום לבנון.

במסגרת השינוי, תקיפות שבעבר אושרו בדרגי מפקד אוגדה ואלוף פיקוד הועברו לאישור הרמטכ"ל בלבד, ובחלק מהמקרים אף נדרשו לאישור הדרג המדיני.

עוד דווח כי ההחמרה במדיניות החלה עוד לפני החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על התקדמות לקראת הסכם.

קצינים ששוחחו עם גלי צה"ל מתחו ביקורת על המדיניות החדשה וטענו כי ההגבלות מקשות על פגיעה במחבלי חיזבאללה ועל סיכול איומים במרחבים הסמוכים לכוחות היבשה. לדבריהם, צמצום התקיפות פוגע גם ביכולת להגן על הכוחות הפועלים בשטח.