מטוס ה-A330 הראשון של ישראייר סיוון פרג׳

חברת התעופה ישראייר ציינה ביום שישי האחרון אבן דרך בהתפתחותה עם נחיתתו בנתב"ג של מטוס האיירבאס A330 הראשון שבבעלותה.

המטוס הגיע מארצות הברית על ידי צוות ישראייר, בהובלת הקברניטה ג'ואל בן פרץ והקברניט אמיר ויינגרטן.

מדובר במטוס הראשון מבין שני מטוסים רחבי גוף שרכשה החברה בעסקה בהיקף של כ-85 מיליון דולר. המטוס השני צפוי להצטרף לצי כבר בתחילת השבוע, והצטרפותם מסמלת את כניסת ישראייר לעידן של טיסות ארוכות טווח לקראת השקת הקו הישיר לניו יורק בתחילת חודש אוגוסט.

המטוסים החדשים כוללים שלוש מחלקות שירות - עסקים, פרימיום ותיירים - לצד תפריט קולינרי המותאם לטיסות ארוכות. לקראת כניסתם לשירות משלימה החברה תוכנית הכשרה לצוותי התחזוקה, האוויר, הקרקע והשירות, ובחודש יולי הם ישולבו גם בטיסות ליעדים מובילים באירופה.

עם הצטרפות שני מטוסי רחבי הגוף, תפעיל ישראייר במהלך הקיץ צי של 18 מטוסים, בבעלות ובחכירה, במטרה להרחיב את פעילותה ולהגדיל את המענה לביקושים. במקביל צפויה החברה לפתוח בקרוב את מכירת הכרטיסים לקו לניו יורק ולהשיק את מועדון כרטיס האשראי המשותף עם רמי לוי וישראכרט, שיאפשר ללקוחות לצבור דולרים למימוש בטיסות ובחבילות נופש.

מנכ"ל ישראייר, אורי סירקיס, אמר, "נחיתת מטוס האיירבאס A330 הראשון בנתב"ג היא רגע מכונן עבור ישראייר ועבור ענף התעופה בישראל. השלמת עסקת הרכישה והבאת המטוסים לבעלותנו, יחד עם השלמת ההכשרות הייעודיות של צוותי האוויר, הקרקע והתחזוקה שלנו, מציבות אותנו בעמדת זינוק תחרותית חדשה. אנו גאים להביא לצרכן הישראלי מוצר תעופתי עם צוותים דוברי עברית שיחולל מהפכה של ממש בקו לצפון אמריקה - הן ברמת השירות, הן באמינות המבצעית והן בתמורה למחיר.

זהו אחד המהלכים המשמעותיים בתולדות ישראייר. זהו צעד אסטרטגי המחבר את ישראל לאחד המרכזים החשובים בעולם ומסמן את תחילתו של פרק חדש בהתפתחות החברה. ניו יורק היא רק ההתחלה - נמשיך להשקיע בצי המטוסים, בטכנולוגיה, בשירות ובפתיחת יעדים חדשים, מתוך מחויבות להעניק ללקוחותינו חוויית טיסה ישראלית, מתקדמת ואיכותית".