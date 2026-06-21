פעוט כבן שנה נחנק היום (ראשון) מחתיכת אבטיח ברמת ישי - שחולצה בזמן על ידי צוותי מד"א שהוזעקו למקום.

הדיווח התקבל בסביבות השעה 12 במוקד מד"א במרחב כרמל. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום מצאו את הפעוט כשהוא מתקשה בנשימה וסובל מסימני כיחלון בעקבות החנק.

חובש רפואת חירום במד"א, עבד כעביה, סיפר: "קיבלנו דיווח על פעוט שנחנק במהלך שאכל אבטיח. ראינו את הפעוט בידיו של האב כשהוא מתקשה בנשימה עם סימני כיחלון".

לדבריו, "מיד הבנו שמדובר באירוע של חנק מסכן חיים. התחלנו בטיפול רפואי ראשוני שכלל טפיחות על גבו, וכעבור מספר רגעים חתיכת האבטיח נפלטה החוצה".

כעביה הוסיף, "התרגשתי מאוד לשמוע את קול הבכי של התינוק ולהבין שמצבו יתייצב".

לאחר בדיקות שבוצעו על ידי צוות ניידת טיפול נמרץ, התברר כי מצבו של הפעוט תקין והוא לא נזקק להמשך טיפול או לפינוי לבית החולים.