הכתב הצבאי של כאן חדשות רועי שרון, הכתב הצבאי של גלי צה"ל דורון קדוש והפרשן הפוליטי עמית סגל יצאו היום (ראשון) נגד הודעת שר הביטחון ישראל כ"ץ, שטען כי "לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים".

שרון תקף בחריפות את דברי השר וכתב כי מדובר ב"בלוף שמסכן את כוחות צה"ל בדרום לבנון". לדבריו, "לפעול להסרת איום אין אף פעם מגבלה, בשום גזרה לכל חייל עם נשק", אך הדגיש כי "הפעלת אש להסרת איום, שזה מה שכרגע מותר לצה"ל, זה הגנה עצמית, וזאת חתיכת מגבלה, ואי אפשר להילחם ככה בשטח אויב".

דורון קדוש הציג תמונה חריפה אף יותר וטען כי המציאות המבצעית בשטח שונה לחלוטין מזו שתיאר שר הביטחון: "מה ששר הביטחון לא מספר לכם, הוא שהמצב הוא שבפועל - חיילי צה"ל בלבנון נאלצים לחכות שהאיום יגיע אליהם, כדי להסיר אותו".

לדבריו, ניתן לחסל מחבל שמתקרב לכוח או לתקוף רקטה שמוכנה לשיגור, אך לא לפגוע במפקדות ובתשתיות שבהן נבנים האיומים העתידיים. "אם המחבל יושב במפקדה בנבטיה או בצור - הוא לא נחשב 'הסרת איומים'. אם חיזבאללה מייצר עכשיו 1,000 רקטות חדשות במתקן תת-קרקעי בבקאע - זה לא נחשב 'הסרת איומים'".

קדוש האשים את שר הביטחון בהצגת "מציאות אלטרנטיבית" וכתב כי "יש על כוחות צה"ל מגבלות על הפעלת האש בלבנון - מגבלות מחמירות למדי, בהוראת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ. זו האמת".

הוא הוסיף כי "המצב הזה מסוכן וחייבים לומר זאת בפשטות - מדיניות האש של צה"ל בלבנון, שנכפתה עליו בידי הדרג המדיני בשל אילוצים מדיניים ותכתיב אמריקני - מסכנת את כוחות צה"ל בדרום לבנון. הכתובת על הקיר".

גם הפרשן עמית סגל הצטרף לביקורת וציין כי העדויות שמגיעות מהשטח אינן תואמות את הודעת שר הביטחון: "חיילים בקו הצהוב מתארים מציאות שונה לחלוטין שלפיה נדרשים אישורים ברמות הגבוהות ביותר כדי לפעול מול מחבלים שמתצפתים עליהם או תנועות חשודות".